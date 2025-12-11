İsyan partisi kuruluyor mu? Muhalefetin muhalif vekilleri Kılıçdaroğlu'ndan işaret bekliyor!

CHP'de Genel Başkan Özgür Özel'in ve genel merkezin politikalarını sorgulayan isimlere yönelik sonu gelmeyen disiplin süreçleri, iç muhalefeti yeni çözüm arayışlarına itiyor. 28-30 Kasım 2025 tarihlerinde tamamlanan 39. Olağan Kurultay'ın ardından eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na "Yeni parti kuralım" şeklindeki baskıların arttığı öğrenildi. Temmuz ayında ilan edilen kongreler takvimi kapsamında 300'e yakın ilçe başkanı ile 20 il başkanı görevini devretti, delege yapısı da iç muhalefetin aleyhine büyük oranda değişti.

İSTİNAF'I BEKLİYOR

Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı döneminde etkin rol alan örgüt temsilcilerinin yeni parti kurulması yönündeki arzularını sık sık dile getirdiği aktarıldı. Kılıçdaroğlu'nun ise istinaf aşamasındaki 'mutlak butlan' davasına gözünü çevirdiği, oradan sonuç çıkana kadar beklemede kalacağı iddia ediliyor.

SUÇLUYA İFADE VERMEM

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, kesin ihraç istemiyle partisinin disiplin kuruluna sevk edildi. Kararın ardından istifa ettiğini bildirdi. Yaptığı açıklamada İBB soruşturmasında adı geçen CHP'li Turan Taşkın Özer'i eleştirdi. "Disiplin Kurulu'nda Özer'e, suçluların önüne gelip ifade vermem. Önce kendini aklanıp gelecek. CHP bir yere tapusunu vermiş bir yere de şube müdürü atamışlar. Haramın binası olur mu, elbet yıkılacak" dedi.



İBB'DEN FAHİŞ ZAM TALEBİ

CHP'li İstanbul Büyükşehir Beledeyesi'nin hazırladığı 2026 tarifeleriyle mezar yeri ücretlerine yüzde 200, İSPARK'a yüzde 33.3 ve birçok belediye hizmetine ise yüzde 30'u aşan zamlar önerildi. Teklif, bugün İBB meclisinde görüşülecek.