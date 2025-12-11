PODCAST CANLI YAYIN

İsyan partisi kuruluyor mu? Muhalefetin muhalif vekilleri Kılıçdaroğlu'ndan işaret bekliyor!

CHP'de Genel Başkan Özgür Özel'in ve genel merkezin politikalarını sorgulayan isimlere yönelik sonu gelmeyen disiplin süreçleri, iç muhalefeti yeni çözüm arayışlarına itiyor. 28-30 Kasım 2025 tarihlerinde tamamlanan 39. Olağan Kurultay'ın ardından eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na "Yeni parti kuralım" şeklindeki baskıların arttığı öğrenildi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
İsyan partisi kuruluyor mu? Muhalefetin muhalif vekilleri Kılıçdaroğlu'ndan işaret bekliyor!

CHP'de Genel Başkan Özgür Özel'in ve genel merkezin politikalarını sorgulayan isimlere yönelik sonu gelmeyen disiplin süreçleri, iç muhalefeti yeni çözüm arayışlarına itiyor. 28-30 Kasım 2025 tarihlerinde tamamlanan 39. Olağan Kurultay'ın ardından eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na "Yeni parti kuralım" şeklindeki baskıların arttığı öğrenildi. Temmuz ayında ilan edilen kongreler takvimi kapsamında 300'e yakın ilçe başkanı ile 20 il başkanı görevini devretti, delege yapısı da iç muhalefetin aleyhine büyük oranda değişti.

İSTİNAF'I BEKLİYOR

Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı döneminde etkin rol alan örgüt temsilcilerinin yeni parti kurulması yönündeki arzularını sık sık dile getirdiği aktarıldı. Kılıçdaroğlu'nun ise istinaf aşamasındaki 'mutlak butlan' davasına gözünü çevirdiği, oradan sonuç çıkana kadar beklemede kalacağı iddia ediliyor.

SUÇLUYA İFADE VERMEM

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, kesin ihraç istemiyle partisinin disiplin kuruluna sevk edildi. Kararın ardından istifa ettiğini bildirdi. Yaptığı açıklamada İBB soruşturmasında adı geçen CHP'li Turan Taşkın Özer'i eleştirdi. "Disiplin Kurulu'nda Özer'e, suçluların önüne gelip ifade vermem. Önce kendini aklanıp gelecek. CHP bir yere tapusunu vermiş bir yere de şube müdürü atamışlar. Haramın binası olur mu, elbet yıkılacak" dedi.


İBB'DEN FAHİŞ ZAM TALEBİ

CHP'li İstanbul Büyükşehir Beledeyesi'nin hazırladığı 2026 tarifeleriyle mezar yeri ücretlerine yüzde 200, İSPARK'a yüzde 33.3 ve birçok belediye hizmetine ise yüzde 30'u aşan zamlar önerildi. Teklif, bugün İBB meclisinde görüşülecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Güllü'nün ölümünde videoyu TÜBİTAK deşifre etti! Kızı Tuğyan'ın kan donduran plan: "Atacağım şimdi seni"
Medyadaki "zehirli" yapı! Eski Habertürk GYY'si Mehmet Akif Ersoy tutuklandı | Sevk yazısında şoke eden detaylar
Casper
Borçlanma ve ihya tutarlarında çifte artış! Erken başvuran avantajlı olacak
Son dakika: 2025'in üçüncü indirimi: Fed yılın son faiz kararını açıkladı
Son dakika: Başkan Erdoğan liderliğindeki YİK Toplantısı sona erdi! Yazılı açıklamada KKTC ve aile vurgusu
Türk Telekom
Kuruluş Orhan’da zorunlu ittifak! Orhan Bey ve Flavius aynı cephede savaşıyor
CHP'li İBB'den mezarlık ücretine yüzde 200 İSPARK'a yüzde 33,3 zam talebi!
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygun: 5 şüpheli tutuklandı
Çıplak ceset kafaları karıştırmıştı! Anne Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni belli oldu
idefix
Emperyalist projelere Terörsüz Türkiye tokadı! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan "rapor" açıklaması: Bu sefer mutlaka başaracağız
Hasan Ufuk Çakır'dan CHP'ye yeni bomba: Ali Mahir Başarır'dan girdi Ekosistem'den çıktı | "Kral çıplak dedim başka bir şey demedim"
Fenerbahçe'den sağ kanat için sürpriz transfer! Bu sezon golü yok
Trabzonspor'a Japon harikası! Transferde Takehiro Tomiyasu bombası
Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan çıkarması: Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda liderlerle bir araya gelecek
Ekononominin kalbi Turkuvaz'da atacak: 5. Finansın Geleceği Zirvesi ve 13. Para Sohbetleri Zirvesi için geri sayım
CHP ve 'SİSTEM'in medyasında "TAKVİM" hazımsızlığı! Hasan Ufuk Çakır röportajı ayarlarını kaçırdı: İsmail Saymaz fondaşlıkla mı övünüyor?
Paramount-Netflix savaşı: İkisi de İsrail’in aparatı! Warner Bross ihalesinin arka planı