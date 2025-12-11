PODCAST CANLI YAYIN

Gazze’yi ayağa kaldırmalıyız! Sırt çantalarında ailelerinin parçalarını taşıyorlar!

Başkan Erdoğan, “Filistin’deki mezalim varlığını sürdürüyor. Gazze’nin ayağa kaldırılması, tüm insanlığın sorumluluğu” dedi ve ekledi: Terörsüz Bölge idealine mutlaka ulaşacağız.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "10 Aralık İnsan Halkaları Günü"nde önemli mesajlar verdi:

Yaklaşık yarım asırdır binlerce insanımızın hayatına mâl olan, refah ve istikrar yürüyüşümüzü sekteye uğratan terör musibetinden milletimizi ebediyen kurtaracak adımları kararlılıkla atacağız.

Önce Terörsüz Türkiye hedefine vasıl olacak, inşallah ardından da merkezinde kalkınmanın, dayanışmanın, iş birliğinin ve huzurun bulunduğu 'Terörsüz Bölge' idealine mutlaka ulaşacağız. Bunda kararlıyız, sabırlıyız, samimiyiz.

Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki mezalim, varlığını sürdürmektedir. Dev bir enkaz yığınına çevrilen Gazze'nin bir an önce ayağa kaldırılması, tüm insanlığın müşterek sorumluluğudur.

Gazze'de âdil ve kalıcı barışa giden yegâne yol, ülkemizin de katkısıyla tesis edilen ateşkesin güçlendirilmesi ve iki devletli çözüm modelinin en kısa sürede hayata geçirilmesidir.

Aynı şekilde Sudan'da akan kardeş kanının durması, ülkenin yeniden güven ve istikrar ortamına kavuşması amacıyla barış ve diyalog odaklı girişimlerimiz sürmektedir.

Başkan Erdoğan, "Kriz Dönemlerinde İnsan Haklarının Yeniden İnşası Zirvesi"ne de mesaj gönderdi. "Türkiye'nin Suriye'de, Gazze'de yaşananlar karşısındaki kararlı duruşu başlı başına bir insan hakları dersidir" ifadesini kullandı.

SOYKIRIMA TANIK OLDU

Ekim 2023'te başlayan ve soykırıma dönüşen İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'nin sesini dünyaya duyuran kadın gazeteci Somaya M.A. Abunima, tanık olduğu vahşetleri, TAKVİM'E anlattı. Saldırılarda kendi ailesinden de 8 kişiyi kaybeden Abunima, "Çocukların parçalara ayrıldığını gördük. Bir tanesi, gözlerimin önünde sırt çantasında parçalara ayrılmış kardeşini taşıyordu. Bir baba bir yaşındaki ölü bebeğini kucağında tutuyordu ve bana 'Dünyaya bebeklerimizi gösterin' diye yalvarıyordu" dedi.

YİK TOPLANDI

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Külliye'de toplandı. Toplantıya, kurul üyesi eski TBMM başkanları Köksal Toptan, Binali Yıldırım, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, İsmet Yılmaz, Mehmet Ali Şahin ve Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz katıldı. Toplantıda, güncel konular ele alındı.

TÜRKMENİSTAN'DA BARIŞ ZİRVESİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkan Erdoğan'ın Türkmenistan'ı ziyaret edeceğini duyurdu. "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na katılmak üzere, 11-12 Aralık 2025 tarihlerinde Türkmenistan'ı ziyaret edeceklerdir" ifadesini kullandı.

