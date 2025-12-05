PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan’dan sosyal hizmet vurgusu: “Üzerimize ne düşüyorsa yaptık yapıyoruz”

Başkan Erdoğan, sosyal hizmet alanında çok iyi bir karneye sahip olduklarını belirterek, “Sorumluluklarımızı tam bir adanmışlık ruhuyla yerine getireceğiz” dedi.

Başkan Erdoğan’dan sosyal hizmet vurgusu: “Üzerimize ne düşüyorsa yaptık yapıyoruz”

Başkan Erdoğan, Engelsiz Türkiye Yüzyılı Dünya Engelliler Günü Buluşması'na katıldı. Erdoğan, "Sosyal hizmet ve politikalarla üzerimize ne düşüyorsa yaptık ve yapıyoruz. Fedakarca çalışmayı sürdüreceğiz" dedi. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle: Engelli vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme ulaştırmak doğrultusunda devlet olarak bizim birincil önceliğimizdir.

Sahadaki tespit ve çalışmalarımızı yaptığımız hukuki reformlarla destekliyoruz. Engelli kardeşlerimizin haklarını güçlü şekilde savunuyoruz. Fark etmeden hatalarımız, eksiklerimiz, kusurlarımız olabilir. Kırılan kalbi onarılmamış, mahzun edilen gönlü alınmamış, gerekli imkan sağlanmamış tek bir engelli kardeşimiz kalmayıncaya kadar çalışmayı sürdüreceğiz.

Ne yapıyorsak samimiyetle yapıyoruz. Yaşlılarımızın, ihtiyaç sahiplerimizin, şehit yakınları ve gazilerimizin 7 gün 24 saat hizmetlerine koşmaya devam edeceğiz. Sosyal hizmet ve politikalarla üzerimize ne düşüyorsa yaptık ve yapıyoruz. Fedakarca çalışmayı sürdüreceğiz.

2002'de milletin emanetini devraldığımızda engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımı sınırlıydı. 2010'da yaptığımız anayasa değişikliği ile ayrımcılığı açıkça yasakladık ve engelli haklarını anayasal güvenceye bağladık.

Başkan Erdoğan, "2026–2028 yıllarını kapsayan 2. eylem planımızın hazırlıklarına başlandı. Engelli kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Erdoğan, yurt dışında tekvando, halter ve karate branşlarında başarı gösteren sporcuları kabul etti.

