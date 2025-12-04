İşte Erdal Timurtaş'ın adliyeden kaçış anı

İstanbul’da adli emanete alınan 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşü çalan kâtip Erdal Timurtaş eşi ve çocuklarıyla birlikte İngiltere’ye kaçtı. Kâtibin, yaklaşık 154 milyon değerindeki altın ve gümüşleri çöp poşetlerine koyarak adliye koridorlarında dosya ve evrak taşımak için kullanılan tekerlekli arabayla çıkardığı belirlenirken firari şüpheli Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş hakkında kırmızı bülten çıkarılması için Başsavcılık tarafından talepte bulunuldu. Öte yandan Erdal Timurtaş'ın sınıf öğretmeni olan eşi Esma Timurtaş'ın birkaç aydır çevresine "Biz vizemizi aldık İngiltere'ye yerleşeceğiz" dediği öğrenildi. Son olarak şüphelinin adliyeden çıkış görüntülerine Ahaber ulaştı.