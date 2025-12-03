Öğretmenleriyle alay eden öğrenciler hakkında disiplin süreci başlatıldı: İşte o anlar!
Ankara'da öğretmenleriyle alay eden ve görüntüleri sosyal medyada tepki çeken lise öğrencileri hakkında disiplin süreci başlatıldı.
ANKARA'DA ÖĞRENCİLER ÖĞRETMENİYLE ALAY ETTİ
Çankaya'daki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin öğretmenleriyle alay ettiği anlar sosyal medyada paylaşıldı.
GÖRÜNTÜLER CEP TELEFONUNA YANSIDI
Öğrencilerin ders anlatımını sabote ettiği ve saygısız tavırlar sergilediği görüntüler, öğretmenin öğrencileri sakinleştirmeye çalıştığı anları da içeriyor.
OKUL YÖNETİMİ SORUŞTURMA BAŞLATTI
Okul yönetimi, tepki çeken görüntülerle ilgili disiplin süreci başlattı.