PODCAST CANLI YAYIN
Öğretmenleriyle alay eden öğrenciler hakkında disiplin süreci başlatıldı: İşte o anlar!

Öğretmenleriyle alay eden öğrenciler hakkında disiplin süreci başlatıldı: İşte o anlar!

Ankara'da öğretmenleriyle alay eden ve görüntüleri sosyal medyada tepki çeken lise öğrencileri hakkında disiplin süreci başlatıldı.

ANKARA'DA ÖĞRENCİLER ÖĞRETMENİYLE ALAY ETTİ

Çankaya'daki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin öğretmenleriyle alay ettiği anlar sosyal medyada paylaşıldı.

GÖRÜNTÜLER CEP TELEFONUNA YANSIDI

Öğrencilerin ders anlatımını sabote ettiği ve saygısız tavırlar sergilediği görüntüler, öğretmenin öğrencileri sakinleştirmeye çalıştığı anları da içeriyor.

OKUL YÖNETİMİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Okul yönetimi, tepki çeken görüntülerle ilgili disiplin süreci başlattı.

Bunlar da Var

GOL: Rizespor 5 - 0 Pendikspor | Antonio Augusto
GOL: Rizespor 5 - 0 Pendikspor | Antonio Augusto
RİZEDE GOL YAĞMURU: Rizespor 3 - 0 Pendikspor | Valentin Mihaila
RİZEDE GOL YAĞMURU: Rizespor 3 - 0 Pendikspor | Valentin Mihaila
Bursa’da feci motosiklet kazası: Üniversite öğrencisi hayatını kaybetti!
Bursa’da feci motosiklet kazası: Üniversite öğrencisi hayatını kaybetti!
Polatlı’da feci kaza: Estetik doktoru vefat etti
Polatlı’da feci kaza: Estetik doktoru vefat etti

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle