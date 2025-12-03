Öğretmenleriyle alay eden öğrenciler hakkında disiplin süreci başlatıldı: İşte o anlar!

ANKARA'DA ÖĞRENCİLER ÖĞRETMENİYLE ALAY ETTİ

Çankaya'daki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin öğretmenleriyle alay ettiği anlar sosyal medyada paylaşıldı.

GÖRÜNTÜLER CEP TELEFONUNA YANSIDI

Öğrencilerin ders anlatımını sabote ettiği ve saygısız tavırlar sergilediği görüntüler, öğretmenin öğrencileri sakinleştirmeye çalıştığı anları da içeriyor.

OKUL YÖNETİMİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Okul yönetimi, tepki çeken görüntülerle ilgili disiplin süreci başlattı.