81 ilde sahte alkole büyük operasyon! 12 yasa dışı imalathane deşifre edildi

Emniyet güçleri, 81 ilde sahte ve kaçak alkole yönelik nefes kesen operasyonlarla ölüm tacirlerine geçit vermedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde "alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine" yönelik operasyonlarda 169 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi. Operasyonlarda 119 bin 564 şişe ile 2 bin 792 litre kaçak/sahte alkollü içki, 48 bin 425 litre etil alkol, 874 alkol aroması ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, 12 yasa dışı imalathanenin deşifre edildiği ve 169 şüpheli hakkında adli işlem uygulandığı bilgisini verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde "alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine" yönelik operasyonlarda 169 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

81i ilde kaçak alkol operasyonu

81 İLDE OPERASYON

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün polis ekiplerince 81 ilde "alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine" yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 119 bin 564 şişe ile 2 bin 792 litre kaçak/sahte alkollü içki, 48 bin 425 litre etil alkol, 874 alkol aroması ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, 12 yasa dışı imalathanenin deşifre edildiği ve 169 şüpheli hakkında adli işlem uygulandığı bilgisini verdi.

Yerlikaya, "alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine" yönelik son 1 ayda yapılan operasyonlar hakkında da şu bilgileri paylaştı:

"Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımız koordinesinde, il emniyet müdürlükleri KOM şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu son 1 aydır devam eden operasyonlarımızda 151 bin 800 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 91 bin 100 litre etil alkol ile 10 bin 448 litre kaçak ve sahte alkollü içki ele geçirdik. 29 yasa dışı alkollü içki imalathanesini deşifre ettik. 528 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Sahte alkol üretimine yönelik operasyonlarımızı 81 ilimizde aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

