PODCAST CANLI YAYIN

KIZILELMA havada tarih yazdı! Dünya basını Türkiye’nin atılımını manşete taşıdı

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA’nın havacılık tarihinde görüş ötesi havahava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini vuran ilk insansız savaş uçağı olması dünya basınında yankı buldu.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
KIZILELMA havada tarih yazdı! Dünya basını Türkiye’nin atılımını manşete taşıdı

KIZILELMA ile insansız bir savaş uçağının jet motorlu hedefi havahava füzesiyle vurduğu ilk başarılı test olarak tarihe geçmesi, dünya basınında birçok ajans ve haber sitesi tarafından bildirildi. Rusya'nın TASS haber ajansı, "KIZILELMA, görüş ötesi havadan havaya füze kullanarak süpersonik jet hedefini imha eden ilk insansız savaş uçağı olarak havacılık tarihine geçti" ifadesine yer verdi.

HAVACILIKTA YENİ ÇAĞ
İsrail basınından Maariv, "Türkiye semalarında tarih yazıldı: Bir savaş uçağı, dünya ordularının ancak hayalini kurabileceği bir müdahale gerçekleştirdi" ifadelerine yer verdi. İsrail'in Hayom gazetesi ise, "Erdoğan'ın 'tarihi' denemesi: Havacılıkta yeni bir çağ" başlığıyla duyurdu. İtalyan basınından Aviation Report, "Bu sadece basit bir tatbikat değil.Türkiye, bölgedeki stratejik dengeleri yeniden çizdi" ifadelerini kullandı.


'KIZILELMA DÜNYA LİDERİ OLDU'

Hindistan merkezli India News ise başlığında, "Türkiye'nin KIZILELMA'sı, havahava füzesiyle hedefi vurarak dünya lideri oldu" ifadesine yer verdi. Defense Mirror, Ankara, KIZILELMA ile hava muharebesinde üstün konuma ulaştı" dedi.

TARİH YAZILDI
İngiliz International Business Times, "Türkiye gökyüzünde uçarak tarih yazdı. Hava stratejisinde belirleyici bir sıçrama" diye yazdı.


'ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI'
İspanyol basını Zona Militar, "Son test, Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayisinin teknolojik bağımsızlık yolundaki ilerlemesini gösteriyor" dedi.


'HAVADAN HAVAYA ÖLÜM ZİNCİRİ'

The Daily Jagran, "Havadan havaya ölüm zinciri: Türkiye insansız savaş uçağı ile tarih yazdı" başlıklı haberinde, "Havacılık ve uzay teknolojisinde büyük bir atılımla Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA, radar güdümlü görüş mesafesi dışı füzesiyle jet motorlu bir hedef uçağı düşürdü. Bu, bir İHA'nın uzun menzilli hava-hava silahıyla yüksek hızlı bir hava hedefini vurup, küresel insansız muharebe havacılığında bir ilk olarak kabul ediliyor" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'li İBB'deki casusluk soruşturmasında Seher Alaçam'ın kayıp telefonu bulundu!
Emekliye yüzde 13 memura yüzde 19 zam! En düşük maaş ne kadar olacak? Ocak hesabı TAKVİM'de
Başkan Erdoğan'dan kaos tüccarlarına net mesaj: "Tehditler karşısında ürkecek devlet değiliz"
Asgari ücret maratonu başladı! Pazarlık masası kuruluyor: 2 formül tek zam
Aslan başladı Kanarya bitirdi! Fenerbahçe - Galatasaray: 1-1 | MAÇ SONUCU
Trump’tan İsrail’e açık mesaj: "Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdür"
Bayrak düşmanlığı ekranda: Sözcü TV Barzani yayınında Türk Bayrağı'nı sansürledi
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama!
ÖZEL | Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi kavga! Polis müdahale etti gerçek ortaya çıktı
Son dakika: Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Mahkeme cezasını açıkladı
Kurultay bitti cadı avı başladı! CHP'yi karıştıran röportaj... TAKVİM'e konuşan Hasan Ufuk Çakır'a "ihraç" tehdidi
TÜİK büyüme rakamlarını açıkladı: 21 çeyrektir kesintisiz!
PM ve YDK'yı Silivri esir aldı! CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın isyanı... "Şaibeye karışanlar ihraç edilmeli"
CHP'li İBB'ye operasyon bilgisini İmamoğlu'na sızdıran köstebek savcı deşifre oldu
Bakan Bayraktar Seven Vega'yı Karadeniz'e uğurladı 6. gemi için tarih verdi
Trump ve Maduro arasındaki gizli görüşme sızdı! Washington’dan Caracas’a son çağrı: “Canını seviyorsan ülkeyi terk et!”
CHP'nin sokak hayvanları düzenlemesini engelleme girişimi yine tutmadı: Yüksek mahkeme itiraza noktayı koydu!
Emekliye yüzde 13.04 kök zam: Yeni enflasyon tahmini geldi! SSK, BAĞKUR'luya en az 19 bin 82 TL maaş...
Ankara'da pitbull dehşeti: Köpek sahibi tutuklandı
Asgari ücrette zam maratonu başlıyor! 2 formül 100 kalemde artış