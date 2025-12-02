KIZILELMA havada tarih yazdı! Dünya basını Türkiye’nin atılımını manşete taşıdı

KIZILELMA ile insansız bir savaş uçağının jet motorlu hedefi havahava füzesiyle vurduğu ilk başarılı test olarak tarihe geçmesi, dünya basınında birçok ajans ve haber sitesi tarafından bildirildi. Rusya'nın TASS haber ajansı, "KIZILELMA, görüş ötesi havadan havaya füze kullanarak süpersonik jet hedefini imha eden ilk insansız savaş uçağı olarak havacılık tarihine geçti" ifadesine yer verdi.

HAVACILIKTA YENİ ÇAĞ

İsrail basınından Maariv, "Türkiye semalarında tarih yazıldı: Bir savaş uçağı, dünya ordularının ancak hayalini kurabileceği bir müdahale gerçekleştirdi" ifadelerine yer verdi. İsrail'in Hayom gazetesi ise, "Erdoğan'ın 'tarihi' denemesi: Havacılıkta yeni bir çağ" başlığıyla duyurdu. İtalyan basınından Aviation Report, "Bu sadece basit bir tatbikat değil.Türkiye, bölgedeki stratejik dengeleri yeniden çizdi" ifadelerini kullandı.



'KIZILELMA DÜNYA LİDERİ OLDU'

Hindistan merkezli India News ise başlığında, "Türkiye'nin KIZILELMA'sı, havahava füzesiyle hedefi vurarak dünya lideri oldu" ifadesine yer verdi. Defense Mirror, Ankara, KIZILELMA ile hava muharebesinde üstün konuma ulaştı" dedi.



TARİH YAZILDI

İngiliz International Business Times, "Türkiye gökyüzünde uçarak tarih yazdı. Hava stratejisinde belirleyici bir sıçrama" diye yazdı.



'ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI'

İspanyol basını Zona Militar, "Son test, Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayisinin teknolojik bağımsızlık yolundaki ilerlemesini gösteriyor" dedi.



'HAVADAN HAVAYA ÖLÜM ZİNCİRİ'

The Daily Jagran, "Havadan havaya ölüm zinciri: Türkiye insansız savaş uçağı ile tarih yazdı" başlıklı haberinde, "Havacılık ve uzay teknolojisinde büyük bir atılımla Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA, radar güdümlü görüş mesafesi dışı füzesiyle jet motorlu bir hedef uçağı düşürdü. Bu, bir İHA'nın uzun menzilli hava-hava silahıyla yüksek hızlı bir hava hedefini vurup, küresel insansız muharebe havacılığında bir ilk olarak kabul ediliyor" dedi.