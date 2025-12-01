İmamoğlu'na bilgi sızdıran köstebek savcı deşifre oldu

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne yönelik açılan davanın iddianamesinde Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın yolsuzluk operasyonu öncesinde kızıl saçlı bir kadın savcıyla otel odasında görüştüğü ortaya çıkmıştı. O savcının İstanbul Adliyesi'nde çalışan savcı S.Ç.S. olduğu belirlendi. S.Ç.S'nin İmamoğlu dosyasını yürüten savcılardan birine "bu dosyalar sıkıntılı kendine dikkat et, bunların yarın sana dönüşü olur" diye üstü kapalı tehdit ettiği öğrenildi.

'KIZIL SAÇLI KADIN'

Örgüt yöneticilerinin özel görüşmelerini yaptığı Zorlu Center'daki Raffles Otel'de İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan ile "kızıl saçlı" kadın bir savcının görüşme yaptığı öne sürülmüştü. Bu iddiayı, etkin pişmanlıktan yararlanan Ekrem İmamoğlu'nun kasası, tutuklu işadamı Hüseyin Köksal'ın eski şoförü Servet Yıldırım'ın ifadelerinde dile getirmişti.

Yıldırım, Zorlu Center'daki Raffles Otel'in 2604 numaralı odasında, Mehmet Pehlivan ile "kızıl saçlı bir kadın savcı" arasında yaklaşık 3-4 saat süren gizli bir görüşme yapıldığını söylemişti. Görüşmenin İBB'ye yönelik ilk operasyonlardan 10-15 gün önce, "örgüt savunması amacıyla" gerçekleştiği ileri sürülmüştü.

'BANA BAYAN DEĞİL KADIN DİYECEKSİN'

Servet Yıldırım ifadesinde, "Operasyon sonrasında ev hapsindeyken ağabeyim Güven Yıldırım bana, İBB'ye ilk operasyon yapılmadan yaklaşık 10-15 gün önce otelde kiralanan 2604 numaralı odada kızıl saçlı bir kadın savcı ile İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın yaklaşık 4 saat görüştüklerini söyledi. Kızıl saçlı kadını odaya asansörle kendisinin çıkardığını anlattı. Hatta görüşmeye kızıl saçlı kadının yanında bir erkeğin de geldiğini, bu kişiye "yanındaki bayan kim" diye sorunca, kızıl saçlı kadının 'Bana bayan diye hitap edemezsin, kadın diye hitap edeceksin' dediğini, bunun üzerine erkek şahsın da 'Savcı hanım ile konuşurken üslubuna dikkat et' dediğini, böylece kadının savcı olduğunu anladığını söyledi" demişti. Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK), görüşme iddiasının gerçekliğini araştırmak üzere müfettiş görevlendirdi. İncelemede otel kamera görüntüleri, HTS kayıtları, yazışmalar ve görüşme trafiği değerlendirildi. Kadın savcının İstanbul Adliyesi'nde görev yapan S.Ç.S. olduğu ortaya çıktı. Savcıyı gören Güven Yıldırım, savcıyı fotoğrafından teşhis etti. HTS baz istasyonu incelemesi de iddiaları somutlaştırdı. Kadın savcı S.Ç.S. ile İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın aynı saat aralığında Raffles Otel'de oldukları belgelendi.

ÜSTÜ KAPALI TEHDİT

Savcı S.Ç.S.'nin, İBB soruşturmasını yürüten soruşturma savcılarından birini de üstü kapalı tehdit ettiği ortaya çıktı. S.Ç.S.'nin, soruşturmayı yürüten savcılardan birini ziyaret ederek, "Bu dosyalar sıkıntılı, kendine dikkat et. Bunların yarın sana dönüşü olur" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.



DEFALARCA GÖRÜŞTÜLER

Kadın savcı S.Ç.S.'nin İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan ile Raffles Otel'deki buluşması HTS incelemesinde çakışan baz sinyalleri ile belirlenirken, incelemeye göre kadın savcının Pehlivan ile yine operasyon öncesinde farklı tarihlerde ve farklı yerlerde 2-3 saat olacak şekilde buluştuğu kaydedildi. İkilinin operasyondan 1 gün sonra da Nişantaşı'nda buluştukları ve 2 saat birlikte bulundukları tespit edildi. Kullandığı cep telefonlarını sık değiştirdiği belirlenen savcı S.Ç.S., kullandığı cihazdan verim alamadığını için telefon değiştirdiğini öne sürdü.

İFADESİ ALINDI

Takvim'den Halit Turhan'ın haberine göre HSK'nın incelemesi kapsamında savcı S.Ç.S.'nin ifadesine başvuruldu. Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten savcının, Zorlu'ya birkaç kez gittiğini ancak tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdüğü kaydedildi. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesine görevlendirilen savcının açığa alındığı iddia edildi. Bu arada avukat Pehlivan'ın cep telefonunun, 23 Nisan 2024'ten 16 Ocak 2025'e kadar tam 11 kez Zorlu'daki otelin 2604 numaralı odasının bulunduğu baz istasyonunda sinyal verdiği ve odanın "gizli operasyon merkezi" gibi kullanıldığı da değerlendirildi.