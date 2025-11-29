PODCAST CANLI YAYIN

Erdoğan güvenlik birimlerine çağrı yaptı: “Suçlulara tolerans yok”

Başkan Erdoğan, Emniyet teşkilatına seslendi. “Hukukun dışına çıkmayacaksınız, suçlulara karşı tolerans göstermeyeceksiniz. Terör örgütlerine ve sokak çetelerine nefes aldırmayacaksınız” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatı için 9 bin 200 yeni aracın hizmete alım töreninde önemli açıklamalar yaptı:
Huzur ve emniyetimiz için 7 gün 24 saat ülkemizin dört bir yanında vatanımızın her karış toprağında mesai harcayan güvenlik birimlerimizde görev alan bütün kardeşlerime ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.
Güvenlik hizmetlerinin etkinliğinde vatandaşlarımızın katkısı çok önemlidir. Millet güvenlik kuvvetlerimize hakkıyla sahip çıkarsa az gayretle büyük mesafe alınır.
Şunu asla unutmamanızı rica ediyorum. Sizler, asla ayrım yapmaksızın bu ülkedeki her bir vatandaşımızın huzur ve emniyetinin teminatısınız.
İnsanımıza güvenlik hizmeti verirken hukukun dışına çıkmayacaksınız.
Suçlulara karşı ise zerre kadar tolerans göstermeyeceksiniz.
Kendinİ devletin üstünde gören şehir eşkıyalarına, sokak çetelerine, milletin çoluk çocuğuna musallat olan zehir tüccarlarına, evlatlarımızı bize karşı kullanmaya çalışan terör örgütlerine nefes aldırmayacaksınız.
Şunun altını tekrar çiziyorum. Bizim suçu geçim kapısı haline getirmiş hiçbir alçağa kaptıracak tek bir evladımız, tek bir gencimiz yoktur. Bizim Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan hiçbir illegal yapıya kaptıracak tek bir vatandaşımız yoktur.
Sizlerin de görevinizi yerine getirirken insan odaklı, insan merkezli, insana hürmet içinde hareket edeceğinizden hiçbir şüphe duymuyorum.

