İlim Yayma Ödülleri 2025'e sayılı günler kaldı! Bilal Erdoğan açıkladı: Hedef Türkiye Yüzyılı

Türkiye’de akademik çalışmaları teşvik etmek amacıyla iki yılda bir düzenlenen İlim Yayma Ödülleri, bu yıl da bilim dünyasını bir araya getirecek. Cumartesi günü gerçekleştirilecek tören öncesi açıklamalarda bulunan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı hedefini gerçekleştirmek için ülkemizdeki akademik çalışmaların kalitesinin yükselmesine ihtiyacımız var." dedi.

Türkiye'de üst düzey akademik çalışmaları teşvik etmek ve bilime önemli katkılar sunan seçkin isimleri ödüllendirmek amacıyla İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti tarafından iki yılda bir düzenlenen İlim Yayma Ödülleri'nin dördüncüsü, bu cumartesi gerçekleştirecek.

Ödül programının temeli, 2017'de vakfın akademisyen mezunlarına yaptığı çağrı üzerine düzenlenen toplantıda atıldı. Akademisyenlerin katılımıyla hem Akademik Danışma Kurulu kuruldu hem de Türkiye'de güçlü bir bilim ödülüne ihtiyaç duyulduğu belirlendi. İlk ödüller, 2019'da verildi ve program; iki yılda bir devam ediyor.

Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen basın toplantısına, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan (ortada), İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün (sağda) ve İlim Yayma Ödülleri Ödül Komisyonu Başkanı İdris Sarısoy da (solda) katıldı. (AA) Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen basın toplantısına, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan (ortada), İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün (sağda) ve İlim Yayma Ödülleri Ödül Komisyonu Başkanı İdris Sarısoy da (solda) katıldı. (AA)

"İLİM YAYMA VAKFI OLARAK BİLİM İNSANLARI İLE KAMUOYU ARASINDA BİR KÖPRÜ OLUŞTURUYORUZ"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "21. yüzyılda dünyaya damgasını vuracak bir Türkiye hayalimiz var" diyerek Türkiye Yüzyılı'na dikkat çekti:

"Türkiye Yüzyılı hedefini gerçekleştirmek için ülkemizdeki akademik çalışmaların kalitesinin yükselmesine ihtiyacımız var. Biz İlim Yayma Ödülleri'ni düzenlerken, ödüllerin teşvik edici olmasını amaçladık. Vakıf olarak bilim insanları ile kamuoyu arasında bir köprü oluşturuyor, İlim Yayma Ödülleri ile ülkemizdeki yerli akademik çalışmaları destekleyerek taçlandırmış oluyoruz."

Ödüller, bu yıl da üç kategoride sahiplerini bulacak:
1. Büyük Ödül,
2. Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri,
3. Sosyal Bilimler.

Bu yıl Büyük Ödül kapsamında 5 milyon TL, Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler kategorilerinde ise 2'şer milyon TL ödül verilecek.

2025'in en prestijli bilim ödülleri veriliyor! Türkiye'nin Akademi Ödülleri 29 Kasım'da sahiplerini bulacak

