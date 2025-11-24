2025'in en prestijli bilim ödülleri veriliyor! Türkiye'nin Akademi Ödülleri 29 Kasım'da sahiplerini bulacak

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan İLİM YAYMA ÖDÜLLERİ ULUSLARARASI BOYUTA TAŞINIYOR "Türkiye'deki akademik çalışmalarda hızlı bir şekilde artış meydana geldiğinin farkındayız, hedefimiz bunu desteklemek ve güçlendirmek. 2 yılda bir düzenlediğimiz İlim Yayma Ödülleri'nde bu sene "Büyük Ödülü" 5 milyon TL olarak belirledik. "Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri" ile "Sosyal Bilimler" ödüllerimiz ise ikişer milyon TL olarak sahiplerini bulacak. Başladığımız zaman 10 yıl içerisinde bu ödüllerin uluslararası bir boyut kazanması gerektiğini konuşmuştuk. İnşallah belki bir sonraki ödülümüzden itibaren İlim Yayma Ödülleri'ni uluslararası boyuta taşımayı hedefliyoruz." BİLİMSEL ÇALIŞMALAR İÇİN KAMUOYU PLATFORMU Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri'nin yalnızca bir ödül programı değil, akademik camia ile toplum arasında da bir köprü haline geldiğinin de altını çizdi: "Geçen yıl başlattığımız çalışmalarla, İlim Yayma Ödülleri'ni ödül sahiplerinin araştırmalarını ve bilimsel bulgularını kamuoyuyla paylaşabildiği bir platform hâline getirdik. Bu kapsamda her yıl önemli bir kamuoyu bildirisi yayımlama geleneğini başlattık."

Fotoğraf: Takvim.com.tr "YERLİ VE MİLLİ AKADEMİK ÜRETİME KATKI SAĞLIYOR" İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, İlim Yayma Cemiyeti'nin 75. yılını geride bıraktıklarına vurgu yaptı. İlim Yayma Ödülleri'nin akademi camiasında yerli ve milli çalışmalara katkı sağladığını ifade etti: "Yerli ve millî tarafımızı akademik çerçevede de görmek, bir yandan gençlerimizi akademik çalışmalara teşvik ederken akademisyenlerimizin başarılarını da milletimize tanıtmak ve onların tanınmasını sağlamak istiyoruz. Hocalarımızın bu çalışmalarına destek vermiş olmak, onları fırsatlarla ve yatırımcılarla buluşturmak ve nihayetinde milletimizin refahına, milletimizin sorunlarının çözümüne katkı sağlamak istiyoruz." ÖDÜL KOMİSYONU BAŞKANI SARISOY: BU YIL BİN 324 BAŞVURU ALDIK" Ödül Komisyonu Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy, İlim Yayma Ödülleri 2025 sürecinde yürütülen titiz değerlendirme sürecine dikkat çekti: "Yalnızca başvuru alıp üç kişiyi ödüllendirmekle kalmıyor; bu süreci her yıl daha da geliştirerek daha üst seviyeye taşımayı amaçlıyoruz. Bu yıl 188 kurumdan, toplam 1.324 başvuru aldık. Bu kadar güçlü başvuru yapılmasının temel noktası bilimsel değerlendirmenin büyük bir hassasiyetle yürütülmesidir. Çok güçlü bir ekiple bu süreci yönettik. Değerlendirme süreci için bilim kurulu, teknik uzmanlar ve onur kurulu olmak üzere 316 kişilik geniş bir ekip oluşturduk."