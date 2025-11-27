Terörsüz Türkiye sürecinde kritik adım atıldı! Komisyona katılmayan CHP'ye vatandaş tepkili

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşiğe geçildi. Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu'nda alınan kararın ardından AK Parti, MHP ve DEM Parti'den oluşan heyet İmralı'ya gitti. erine Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak "Terörsüz Türkiye" çalışmalarını eş güdüm içinde yürüttüklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hem bizim Sayın Bahçeli'yle hem de arkadaşlarımızın MHP'deki muhataplarıyla yakın diyaloğu var. Ayrıca DEM Parti heyetini de belli periyotlarla kabul ediyoruz. Bu çalışma modeli ile süreci buraya kadar kazasız belasız getirdik.

Mecliste kurulan komisyon, farklı siyasi partilerin sürece dahil olması ve katkı vermesi açısından çok mühimdi" dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, İmralı ziyareti ile ilgili, "MHP, AK Parti ve DEM Parti'den birer milletvekilinin adaya gitmesi tarihi bir gelişmedir. Yeter ki barış, huzur ve sukünet bulsun, yeter ki terör hayatımızdan kalıcı olarak sökülüp atılsın, bizim sonumuz da varsın dar ağacı olsun" dedi. Vatandaşlar ise İmralı'ya gidecek heyette yer almayan CHP'ye tepki gösterdi. Terörsüz Türkiye sürecinin sonuca ulaşması ile daha güçlü bir Türkiye'nin adımlarının atılacağını belirten vatandaşlar, CHP'nin tavrının kabul edilemez olduğunu ifade etti. İşte vatandaşların tepkileri:



HİÇ KİMSE AĞLAMASIN

En güzel şey budur zaten. Anneler ağlamasın, hiç kimse ağlamasın yani. Sadece anne değil, babalar ağlamasın, şehitler olmasın. Yani onu istiyoruz. Yani her yerde barış olsun, güzellik olsun. Ne bileyim Türkiye daha güzel olur, güzel bir Türkiye'miz olur..



UMUTLAR ÇOK BÜYÜK

Bu memlekette 86 milyon insan hepsi barış için elini taşın dibine atmalıdır. Bu barış derhal olmalıdır. Çünkü buradaki Doğu ve Güney Doğu'daki insan, daha doğrusu Türkiye'nin bütün memleketindeki insanlar savaştan çok büyük bir zararlar görmüştür. Artık biz barışa hasret kalmışız, barış olsun..

İyi olur inşallah. Hem Türkiye açısından, hem Kürtler açısından da iyi olur. Bu sonuca ulaşırsa hem Kürtler de memnun olur, Türkiye'nin gelecek açısından iyi olur. Umuyoruz iyi olur, başarılı olur, sonuca neticelenir diye umut ediyoruz..

Hepimiz barış istiyoruz. Artık çocuklar ağlamasın, anneler ağlamasın. Yeter artık.

CHP zaten eskiden beri böyleydi. Bir sürece girilmeye çalışıyor, inşallah olumlu olur. Herkesin bunu desteklemesi gerekiyor.

Yani bu barış sürecinde illaki CHP'nin de tutumunun pozitif olmasını beklerdik biz Kürtler olarak. Ama maalesef bunu yapmadılar. Dediğim gibi yani kendi kimliklerinden farklı bir şey yapmadılar. Zaten yapıları, dokuları buydu. Süreci çok pozitif olarak değerlendiriyoruz. Sürece bakış açımız da çok pozitif. Umarım ki bu şekilde de devam eder diye beklentimiz o yönde.

15'i kadın 30 kişiden oluşan PKK'lı terörist grup, ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti.

11 Temmuz'da Süleymaniye'ye bağlı Surdaş nahiyesi sınırlarındaki bir mağarada toplanan PKK'lı grup, buradan silahlarıyla çıkarak, topluluğun bulunduğu alana geldi.