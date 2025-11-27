CHP içindeki muhalif vekillerden kurultayı protesto hazırlığı!

CHP'de 39. Olağan Kurultay için geri sayım sürerken, 2 yıl önce göreve gelen Genel Başkan Özgür Özel'in bu süreçteki karnesine ise tasfiye operasyonları damga vurdu. 2023 yılından bu yana disipline sevk edilen partili sayısının 1000'i aştığı iddia edildi. İç muhalefete karşı ilk büyük operasyon, 20 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşti. 81 il başkanına yazı gönderen CHP yönetimi, 'seçim sürecinde parti aleyhine çalışan isimler' kisvesiyle muhalefete tarihi bir fişleme kampanyası başlattı.

BAŞKANLARI ATTI

Bu çağrı ile birlikte partide 'muhalif avı' tetiklendi. 1819 kişi hakkında inceleme yapıldı, 400'e yakın kişi disipline sevk edildi. Kılıçdaroğlu döneminden kalma 300'e yakın ilçe başkanı ile 20 il başkanı koltuklarını devretti. Genel Merkez, 39. Olağan Kurultay'da PM'de de yarı yarıya değişime giderek yeni tasviyeye hazırlanıyor. Kurultayda parti içi muhalefetin sert eleştiriler yapacağı konuşuluyor. Kılıçdaroğlu'nun yakın bazı vekillerin de kurutlayı protesto edeceği belirtiliyor.