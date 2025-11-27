Başkan Erdoğan’dan tıp ve sağlıkta büyük mesaj! TÜSEB ödülleri sahiplerini buldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen "11. Tıp Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni"nde konuştu:



Tıp ilmindeki gelişmeler, yenilikler, buluşlar, keşifler; hangi milletten, hangi devletten, hangi kuruluştan doğarsa doğsun, kaynağı neresi olursa olsun insanlığın ortak malıdır, ortak kazanımıdır, ortak sevincidir. Bir insanı iyileştirmeye maddi anlamda değer biçilemez.



Bizler, unutmayın, Lokman Hekim'in varisleriyiz. Bizler, Batı'da tıp ilminin temelini atan İbni Sina'nın varisleriyiz. Bizler, Anadolu'yu şifahanelerle ören, insanlığın şifa ve deva arayışına kurumsal anlamda çözümler üreten büyüklerimizin varisleriyiz.



Son 23 yıldır sağlığa büyük önem verdik. Yürüttüğümüz çalışmalarla yaygın, kaliteli ve ekonomik bir sağlık sistemini hayal olmaktan çıkarıp halkımızın hizmetine sunduk.



Bugün, 1 milyon 470 bini aşan sağlık personelimizle 86 milyon vatandaşımıza birinci sınıf sağlık hizmeti sunuyoruz.



Kamu hastanelerimizin yüzde 80'ini yeniledik veya yeniden inşa ettik. 794 yeni hastaneyi hizmete kazandırarak, kamu hastanelerinde toplamda 173 bin yatağa ulaştık. Birçok yatırımı, projeyi, devrim niteliğinde reformu hayata geçirdik.



Başta tıp ve ilaç olmak üzere bilimsel araştırmalarda da dünyanın en iyi ülkelerinden biri olmak durumundayız.



Sağlıkta ilgili hususlarda kapsamlı bir millileşme ve yerlileşme hamlesine olan ihtiyacı sık sık dile getiriyorum. Ancak bu konuda, tüm şahsi çabalarıma rağmen hedeflerimizin çok uzağında olduğumuzu da gayet iyi biliyorum.



Savunma sanayinde olduğu gibi burada da engellerle karşılaşıyoruz. İnşallah yerli ilaç ve tıbbi cihaz üretiminde de oyunları bozacağız.



TÜRKİYE'NİN GURUR TABLOSU



TÜSEB Teşvik Ödülü: Prof. Dr. Suat Tekin, Prof. Dr. Sercan Karav, Doç. Dr. Beyza Servet Göncü, Prof. Dr. Erkan Yılmaz'a verildi.

TÜSEB Hizmet Ödülü: Prof. Dr. Mehmet Erdem Büyükbingöl'e taktim edildi



2025 Yılı TÜSEB Sağlık Teknolojileri Prestij Ödülü: Şahin Gürsel'e verildi.

Merhum Ordinaryüs Prof. Dr. Gazi Yaşargil anısına TÜSEB Özel Ödülü: Prof.Dr.Uğur Türe'ye verildi.



İnovatif Sağlık Ekibi Ödülü: Prof. Dr. Serkan Topaloğlu ve ekibine taktim edildi.

Aziz Sancar Bilim Ödülü: Prof. Dr. Fikrettin Şahin'e verildi.



ERDOĞAN'A LİDERLİK VE İNSANLIK ÖDÜLÜ



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Başkan Erdoğan'ın Gazze'deki çaresiz insanlar için yaptığı girişimleri ödülle taktir etti. Erdoğan'a mazlum Filistin Gazze halkına yönelik olağanüstü insani çabaları ve sarsılmaz destekleri nedeniyle Gazze'den tıbbi tahliyelerde örnek teşkil eden insanlık ve liderlik için DSÖ'nün Avrupa Ödülü'nü DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge takdim etti.



AZİZ SANCAR BİLİM ÖDÜLLERİNİ VERDİ



Erdoğan, ödül alan bilim insanlarına, "Her biriniz, tıpkı Aziz Sancar hocamız gibi, bilimsel çalışmalarınızla yeni yol açıyor; sizden sonra geleceklere cesaret aşılıyorsunuz. Sizlerin bu çalışmaları, inşallah diğer hekimlerimize de örnek olacak, ilham kaynağı olacak" dedi.