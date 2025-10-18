Mahkemeden CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'ne 'durdurma' talebi! Gözler YSK'ya çevrildi

Müzekkerede, "Mahkememizde görülmekte olan dosyada tarafınıza daha önce gönderilen 02 Eylül 2025 tarihli ara karar ile Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Yönetimi geçici olarak görevden uzaklaştırılmakla birlikte yerlerine geçici kurul atanmış, üst kurul-kurultay delegeleri görevden uzaklaştırılmış, İstanbul İl Örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı. Müzekkerenin devamında ise, "Mahkememizce verilen tedbir kararı, kanun yolu merci olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nce kaldırılmadan veya değiştirilmeden 19 Ekim 2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi 39. Olağan İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup, belirtilen çalışmaların durdurulması ve buna ilişkin tedbirlerin alınması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

YSK TOPLANIYOR

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) mahkemenin ara kararının ardından bugün saat 14.00'te toplantı kararı aldı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki koltuk kavgası mahkeme kararıyla yeni bir aşamaya taşındı.

NELER OLMUŞTU?

CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nde hile karıştırıldığı iddiasıyla 2 Eylül'de Özgür Çelik ve il yönetimi görevden alınarak yerine Gürsel Tekin bakanlığındaki çağrı heyeti atandı. Görevden alınan Özgür Çelik düzenlenen "Olağanüstü" kongre ile yeniden seçilmesiyle başlayan tartışma, 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 25 Eylül'de verdiği son kararla farklı bir boyut kazandı. Mahkeme, Çelik ve CHP avukatlarının "ihtiyati tedbir" kararına yaptığı itirazları reddetti. Böylece Çelik'in başkanlığı geçersiz sayılırken, yerine atanan Gürsel Tekin'in görevine devam etmesine hükmedildi. Yaşananların gölgesinde CHP 19 Ekim'de 39. Olağan İl Kongresi'ni yapmayı planlıyor. Gözler YSK'nın vereceği karara çevrildi.