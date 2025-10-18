PODCAST CANLI YAYIN

Mahkemeden CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'ne 'durdurma' talebi! Gözler YSK'ya çevrildi

CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndaki koltuk kavgası, mahkeme kararıyla yeni bir aşamaya taşındı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 19 Ekim’de yapılması planlanan 39. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin başlamadan durdurulması talebini değerlendirerek İstanbul Valiliği ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’na müzekkere gönderdi. Müzekkerede, daha önce Özgür Çelik ve il yönetiminin görevden alınarak yerine Gürsel Tekin’in başkanlığındaki çağrı heyetinin atandığı, 2 Eylül’de verilen tedbir kararının uygulanması gerektiği vurgulandı. Gözler ara karar sonrası bugün toplanacak Yüksek Seçim Kurulu’nun alacağı karara çevrildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı'ndaki koltuk kavgası yeni bir boyuta taşındı...

MAHKEMEDEN "DURDURULSUN" KARARI
CHP'nin 19 Ekim'de gerçekleştirmeyi planladığı 39. Olağan İstanbul İl Kongresi yönelik 'başlamadan durdurulsun' talebinin ardından İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi ara kararını açıkladı.

Mahkeme, kongrenin durdurulması için İstanbul Valiliği ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu'na müzekkere gönderdi. YSK, bugün toplanma kararı aldı.

Özgür Çelik seçimlere hile karıştığı iddiasıyla İl Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldıÖzgür Çelik seçimlere hile karıştığı iddiasıyla İl Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı

CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali ve yönetiminin görevden alınması için dava açan Özlem Erkan, 19 Ekim'de yapılacak CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin 'başlatılmadan durdurulması' talebiyle İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dilekçe sundu.

Sunulan dilekçede, 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin daha önce verdiği "İstanbul İl Örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir" kararına atıfta bulunan davacı Erkan, '02.09.2025 tarihli tedbir kararının uygulanması için gerekli önlemlerin alınmasını' istedi. Kongrenin başlamadan durdurulması, salona girilmesinin engellenmesini sağlayıcı önlemlerin alınması talep edildi.

Gürsel Tekin CHP il Başkanlığına görevlendirildiGürsel Tekin CHP il Başkanlığına görevlendirildi

ARA KARAR AÇIKLANDI
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, dilekçeye ilişkin 17 Ekim'de ara kararını açıkladı. İstanbul Valiliği ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu'na müzekkere yazılmasına karar verildi.

Müzekkerede, "Mahkememizde görülmekte olan dosyada tarafınıza daha önce gönderilen 02 Eylül 2025 tarihli ara karar ile Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Yönetimi geçici olarak görevden uzaklaştırılmakla birlikte yerlerine geçici kurul atanmış, üst kurul-kurultay delegeleri görevden uzaklaştırılmış, İstanbul İl Örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı. Müzekkerenin devamında ise, "Mahkememizce verilen tedbir kararı, kanun yolu merci olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nce kaldırılmadan veya değiştirilmeden 19 Ekim 2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi 39. Olağan İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup, belirtilen çalışmaların durdurulması ve buna ilişkin tedbirlerin alınması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

YSK TOPLANIYOR
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) mahkemenin ara kararının ardından bugün saat 14.00'te toplantı kararı aldı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki koltuk kavgası mahkeme kararıyla yeni bir aşamaya taşındı.

NELER OLMUŞTU?
CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nde hile karıştırıldığı iddiasıyla 2 Eylül'de Özgür Çelik ve il yönetimi görevden alınarak yerine Gürsel Tekin bakanlığındaki çağrı heyeti atandı. Görevden alınan Özgür Çelik düzenlenen "Olağanüstü" kongre ile yeniden seçilmesiyle başlayan tartışma, 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 25 Eylül'de verdiği son kararla farklı bir boyut kazandı. Mahkeme, Çelik ve CHP avukatlarının "ihtiyati tedbir" kararına yaptığı itirazları reddetti. Böylece Çelik'in başkanlığı geçersiz sayılırken, yerine atanan Gürsel Tekin'in görevine devam etmesine hükmedildi. Yaşananların gölgesinde CHP 19 Ekim'de 39. Olağan İl Kongresi'ni yapmayı planlıyor. Gözler YSK'nın vereceği karara çevrildi.

CHP İstanbul İl Yönetimini görevden eden süreç... Takvim manşet manşet yazdı: Delege tezgahından KİPTAŞ kıyağına!CHP İstanbul İl Yönetimini görevden eden süreç... Takvim manşet manşet yazdı: Delege tezgahından KİPTAŞ kıyağına!

