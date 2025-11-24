Başkan Erdoğan G20’de Gazze mesajı verdi: “Soykırımın sorumlusu Netanyahu’dur, Filistin davasının yanındayız”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi kapanış oturumunda açıklamalarda bulundu. G20'de çok önemli 'Gazze' mesajları veren Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:



Sağlanan ateşkesin devamında iki devletli kalıcı çözümün hayata geçirilmesi gerekiyor. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kuruluna kadar küresel barış sağlanamaz. Mazlum Filistin halkıyla birlikte tüm insanlığın barışı, huzuru için bu konudaki ilkeli duruşumuzu muhafaza edeceğiz. Gazze'deki soykırımın sorumlusu Netanyahu'dur İsrail'dir.



Türkiye olarak kimseden çekinmeden Filistin davasına çok güçlü biçimde sahip çıktık, her platformda Gazzeli mazlumların hak ve hukukunu cesaretle savunduk. Çatışma ortamına dönülmemesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz.

"PUTİN'LE GÖRÜŞECEĞİM"

Başkan Erdoğan, gazetecilerin sorusu üzerine, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi yapacağını ifade etti. Erdoğan görüşmede tahıl koridorunun tekrar açılmasını ele alacaklarını kaydetti.

"İSTİKRAR GÜCÜNÜ KONUŞUYORUZ"

Erdoğan, Gazze'ye Türk askerinin gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin soruya şu yanıtı verdi: "Türkiye, güvenlik güçlerinin istikrar gücüne nasıl konuşlandırılacağını değerlendiriyoruz. Karar bu değerlendirmeden sonra verilecektir."



Başkan Erdoğan, "Herkes İçin Adil ve Makul Bir Gelecek: Kritik Mineraller, İnsana Yaraşır İş, Yapay Zeka" konulu oturuma katıldı. Erdoğan daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yle bir araya geldi. Görüşmelerde Gazze'de ateşkesin korunması ve insani yardımların ulaştırılması ele alındı.