Emine Erdoğan Afrika’da: Maarif Okullarıyla çocuklara ilim ve güven köprüsü kuruyor!

Emine Erdoğan, Johannesburg'da Türkiye Maarif Vakfı'nın Uluslararası Maarif Okulu'nu ziyaret etti. "Geri Dönüşüm ve Çevre" temalı sergiyi gezen Erdoğan, buradaki çalışmalar hakkında öğrenci ve öğretmenlerden bilgi aldı.

Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Afrika'nın sıcaklığını, renkli kültürünü ve güçlü ruhunu derinden hissettim. Maarif Okullarımızın, bu zengin coğrafyada toplumlar arası köprüleri güçlendirmeye devam etmesini, tüm çocuklarımıza da ilimle ve güvenle yürüdükleri başarılı bir gelecek diliyorum."