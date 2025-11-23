DEM'den Komisyonu adaya gitmeyen CHP'ye büyük öfke

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Bu tarihi süreçte herkesin büyük bir sorumlulukla davranması lazım" dedi. Hatimoğulları, Hatay'ın Defne ilçesindeki bir toplantı salonunda düzenlenen Demokrasi, Barış ve Bölgemizin Geleceği Paneli"nde konuşma yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları (Takvim.com.tr)

CHP'YE HER YERDE SÖYLEDİK

CHP'nin, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidecek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na üye vermeme kararına değinen Hatimoğulları, "Biz CHP'nin gitmesini çok önemsiyor, çok da istiyoruz. Bunu kendilerine basına açık ve kapalı görüşmelerde, her yerde söyledik. Gitmemelerini biz bir eksiklik olarak görüyoruz. Bu konuda yine ümit ediyoruz, hala komisyon adaya gitmedi, fikir değiştirilir ve gidilir" ifadelerini kullandı.