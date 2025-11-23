DEM'den Komisyonu adaya gitmeyen CHP'ye büyük öfke

PODCAST CANLI YAYIN

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Bu tarihi süreçte herkesin büyük bir sorumlulukla davranması lazım, seçim hesabı yapılmayacak kadar kıymetli ve değerli sorunumuzu çözmeye çalışıyoruz. İktidar ve rejim karşıtlığı, süreç karşıtlığına dönüşmemeli" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Bu tarihi süreçte herkesin büyük bir sorumlulukla davranması lazım" dedi. Hatimoğulları, Hatay'ın Defne ilçesindeki bir toplantı salonunda düzenlenen Demokrasi, Barış ve Bölgemizin Geleceği Paneli"nde konuşma yaptı.

CHP'YE HER YERDE SÖYLEDİK

CHP'nin, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidecek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na üye vermeme kararına değinen Hatimoğulları, "Biz CHP'nin gitmesini çok önemsiyor, çok da istiyoruz. Bunu kendilerine basına açık ve kapalı görüşmelerde, her yerde söyledik. Gitmemelerini biz bir eksiklik olarak görüyoruz. Bu konuda yine ümit ediyoruz, hala komisyon adaya gitmedi, fikir değiştirilir ve gidilir" ifadelerini kullandı.

100 YILLIK SORUNU ÇÖZMEK ÜZEREYİZ

Hatimoğulları, "Bu tarihi süreçte herkesin büyük bir sorumlulukla davranması lazım. Ne iktidar ne ana muhalefet partisi ne diğer partiler seçim hesabı yapmamalı ama ne yazık ki hepsi yapıyor. Seçim hesabı yapılmayacak kadar kıymetli ve değerli, 100 yıllık sorunumuzu çözmek üzereyiz, çözmeye çalışıyoruz. Bunu istemeyen kesimlerin provokatif tutumları ortada, onun da farkındayız. Bazı devletler, siyasi partiler çözüm istemiyor biliyoruz ama çözüm isteyenlerin bu konuda çok net bir biçimde konum alması gerekiyor. Hepimize tarihi bir sorumluluk düşüyor. İktidar ve rejim karşıtlığı, süreç karşıtlığına dönüşmemeli." dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin süreci başlatıp tutarlı şekilde arkasında durduğunu dile getirdi.

Hatimoğulları, "Devlet Bahçeli, devlet adına bu süreci başlattı. Bu süreci başlatma sebebi Orta Doğu ve Suriye'deki gelişmelerdir. Biz bunu on yıllardır söylüyoruz. Kürt sorununu çözmüş bir Türkiye, güçlü Türkiye olur ve bölgede belirleyici bir güce sahip olur. İktisadi, ticari, diplomatik ilişkilerde Türkiye'nin önü açılır" şeklinde konuştu.

