BVA karının yüzde 60’ı İmamoğlu’na aktarıldı!

İBB'YE yönelik iddianamede adrese teslim reklam ihaleleri alan BVA firmasının ortağı olan Murat Kapki'nin ifadelerine yer verildi. Kapki, ihaleler üzerinden alınan karın, Ekrem İmamoğlu'nun siyasi kariyeri üzerine kurulu sisteme aktarıldığını belirterek, "Hüseyin Köksal, bahsi geçen bu ihalelerden elde edilen kârın kendi hissesine düşen kısmının yüzde 60'ını Murat Ongun vasıtasıyla Ekrem İmamoğlu'na (SİSTEM'e) aktardı" dedi.

