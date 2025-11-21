İstanbul'da akşam polikliniği hizmetinden iki ayda 586 bin kişi yararlandı

Akşam polikliniği uygulamasıyla özellikle dahiliye, çocuk sağlığı, kadın hastalıkları, göz ve ortopedi gibi yoğun branşlarda vatandaşların hizmete daha hızlı ulaşması amaçlanıyor.

17.00-22.00 ARASINDA HİZMET VERİLİYOR İl sağlık müdürlüğü tarafından kentte yaklaşık 2,5 aydır sürdürülen uygulama kapsamında hekimler, resmi çalışma saatleri olan 08.00-17.00'nin dışında, 17.00-22.00 arasında belirlenen zaman diliminde gönüllü olarak muayene ve tedavi hizmeti veriyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce, randevu bulmakta zorlanan vatandaşlara kolaylık sağlamak ve hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla başlatılan akşam polikliniği hizmetinden eylül ve ekimde toplam 586 bin kişi yararlandı.

Sağlık çalışanı (AA)

Sağlık hizmetinde, hekimler çalıştıkları kurumların belirlediği planlamaya göre hasta kabul ediyor. Muayeneler hem MHRS üzerinden hem de doğrudan başvuru yoluyla yapılabiliyor. Sunulan hizmetler, normal poliklinik muayeneleriyle aynı tıbbi standartları taşıyor.

Uygulama kapsamında İstanbul'da eylülde 35 kurumda, 119 klinikte toplam 186 bin mesai dışı poliklinik hizmeti verildi. Ekimde ise mesai dışı kapasite genişletilerek 46 kurumda 400 klinikte 200 bin muayene planlandı. Ancak bu kapasitenin iki katına çıkılarak 400 bin muayene gerçekleşti.

Akşam poliklinik uygulaması yalnızca muayeneyle sınırlı kalmadı. Ekimde kentte 70 bin 641 ameliyat ile 406 endoskopi–kolonoskopi işlemi de mesai dışı uygulama kapsamında yapıldı.

"CUMARTESİ VE PAZAR GÜNLERİ DE HİZMETE DAHİL EDİLDİ"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, İstanbul'un dünyanın sağlık başkenti olduğunu, bu yıl 201 ülkeden 500 bin yabancı hastanın kemoterapi, cerrahi gibi sağlık hizmetleri almak için kenti tercih ettiğini söyledi.