İsrail merkezli Maariv gazetesinin haberine göre Türkiye, ülkede iç savaşın patlak verdiği 15 Mart 2012 tarihinden bu yana ilk kez Suriye'ye büyükelçi atadı. Bu adım, Türkiye'nin on yılı aşkın süren kopukluğun ardından yeni Suriye liderliğiyle tam koordinasyon halinde hareket etme çabalarında önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nu h Yılmaz Türkiye'nin yeni Şam Büyükelçisi olarak atandı. Aralık 2024'te Esad rejiminin düşmesinin ardından, Türkiye Şam'daki büyükelçiliğini yeniden açıyor. Diplomatik varlığın yeniden başlatılmasına yönelik ilk adım, 12 Aralık 2024'te, daha önce Nuakşot Büyükelçisi olan Burhan Köroğlu'nun maslahatgüzar olarak atanmasıyla atılmıştı.

TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ

Türk yorumculara göre, Yılmaz'ın atanması, Türkiye'nin Suriye'nin istikrarına verdiği önemi vurguluyor. Yılmaz, 20 Mayıs 2024 ile 24 Ekim 2025 tarihleri arasında Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı. Daha önce, 2013-2023 yılları arasında Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) çeşitli görevlerde bulunmuş, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin (SAM) başkanlığını yapmış ve Dışişleri Bakanı'na kıdemli danışmanlık yapmıştı.

Suriye halkı Türk bayrağı ile Esad rejiminin devrilmesini kutluyor (Takvim.com.tr)

10 MART MUTABAKATI VE BÖLGESEL HASSASİYET

Atama, Suriye'de kritik görüşmelerin sürdüğü bir döneme denk geliyor. Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile yeni Suriye yönetimi, ABD ile birlikte ülkenin bazı bölgelerinin yeniden düzenlenmesine yönelik 10 Mart Mutabakatı kapsamında temaslarını sürdürüyor.

Bu gelişme, Türkiye'nin Suriye'de artan diplomatik ve siyasi hareketliliğin tam ortasında yeniden aktif rol üstlenmeye hazırlandığına işaret ediyor.