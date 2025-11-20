Emine Erdoğan’dan Ankara’da sof kumaşı vurgusu!

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde düzenlenen sergiye katıldı. Programda konuşan Emine Erdoğan, sof kumaşın Ankara'nın taşına, toprağına sinmiş bir hafıza, asırlara yayılmış bir kültür birikimi olduğunu belirtti.

Erdoğan şöyle devam etti: Tarih boyunca pek çok seyyah ve tüccarın uğrak yeri olan Ankara ve çevresinin üretim ve ticaret faaliyetleri, üç yüzyıl boyunca sof üretimi etrafında şekillenmiştir. Sof kumaşının desenlerindeki zevkiselim ve dokumasındaki ustalık, onu 16. ve 17. yüzyıllarda dünyaca tanınan bir kumaş haline getirmiştir. Bilhassa İngiltere, Hollanda ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde çok rağbet görmüş, seçkin çevrelerin ve kent kültürünün ayrılmaz parçası olmuştur. Bunlar sadece tarihi notlar değil, Ankara'nın yüzyıllar boyunca taşıdığı gururun kayıtlarıdır.



SOF KUMAŞI MEDENİYETİMİZİN RUHUNU DOKUYOR



Kına gecesinden sünnet törenine kadar her geleneğin hikayesinin kumaşların diliyle anlatıldığını belirten Erdoğan, "Gelin duvakları yuva kurmanın bereketinin, dervişin sırtındaki hırka tevazu ve edebin, kaftan kudretin, öpüp başımıza koyduğumuz al bayrak aziz vatanın, seccadeler ise kutsalın lisanı olur. Bir kumaşın yüzeyine dokunduğunuzda, uzun bir medeniyet hikayesine ve büyük kültür haritasına da dokunursunuz" dedi.