PODCAST CANLI YAYIN

Emine Erdoğan’dan Ankara’da sof kumaşı vurgusu!

Emine Erdoğan’ın himayesinde “Anadoludakiler: Sof’un Zamansız Yolculuğu” sergisi açıldı. Erdoğan, “Sof kumaşının dokumasındaki ustalık onu dünyaca tanınan bir kumaş haline getirmiştir” dedi

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Emine Erdoğan’dan Ankara’da sof kumaşı vurgusu!

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde düzenlenen sergiye katıldı. Programda konuşan Emine Erdoğan, sof kumaşın Ankara'nın taşına, toprağına sinmiş bir hafıza, asırlara yayılmış bir kültür birikimi olduğunu belirtti.

Erdoğan şöyle devam etti: Tarih boyunca pek çok seyyah ve tüccarın uğrak yeri olan Ankara ve çevresinin üretim ve ticaret faaliyetleri, üç yüzyıl boyunca sof üretimi etrafında şekillenmiştir. Sof kumaşının desenlerindeki zevkiselim ve dokumasındaki ustalık, onu 16. ve 17. yüzyıllarda dünyaca tanınan bir kumaş haline getirmiştir. Bilhassa İngiltere, Hollanda ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde çok rağbet görmüş, seçkin çevrelerin ve kent kültürünün ayrılmaz parçası olmuştur. Bunlar sadece tarihi notlar değil, Ankara'nın yüzyıllar boyunca taşıdığı gururun kayıtlarıdır.


SOF KUMAŞI MEDENİYETİMİZİN RUHUNU DOKUYOR


Kına gecesinden sünnet törenine kadar her geleneğin hikayesinin kumaşların diliyle anlatıldığını belirten Erdoğan, "Gelin duvakları yuva kurmanın bereketinin, dervişin sırtındaki hırka tevazu ve edebin, kaftan kudretin, öpüp başımıza koyduğumuz al bayrak aziz vatanın, seccadeler ise kutsalın lisanı olur. Bir kumaşın yüzeyine dokunduğunuzda, uzun bir medeniyet hikayesine ve büyük kültür haritasına da dokunursunuz" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Skandal ortaya çıktı: Böcek ailesi otelde kilitli kalmış! Tutuklananlar ifadesinde ne dedi? "Sertifikam yok"
Başkan Erdoğan Külliye'de Zelenskiy'i kabul etti: İstanbul süreci devam etmeli
İDEFİX
Artık zorunlu! İstanbul'da kafe ve restoranlar için flaş karar
Böcek ailesinin ardından otelde bir gıda zehirlenmesi şüphesi daha! Kız kardeşlerin durumu nasıl?
PKK'lı Ümit'ten "siyasi" çıkış! "C-130" fitnesi: Terör baronları kimin sözcülüğünü yapıyor?
Türk Telekom
Kuruluş Orhan’da Orhan Bey'in rüya sahnesi seyirciyi ekrana kilitledi!
İşgalci durmuyor! Ateşkes tanımayan İsrail'den önce Lübnan'a sonra Gazze'ye saldırı
Epstein ve FETÖ’nün ortak avukatı! Kim bu Reid Weingarten? Terör örgütünün kilit ismi de e-posta zincirinde
Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’ye gömdüler: Özgür Özel kendi adaylığını ilan etti Kemal Kılıçdaroğlu yok saydı
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: "Kardeşlik kazanacak"
Beşiktaş'ta "Rafa" ağrısı sürüyor! Flaş açıklama
Atina panik butonuna bastı! "Türkiye'yle aramızdaki açığı kapatmalıyız" diyerek kritik anlaşmayı duyurdu
Böcek ailesinin ölümünde ön otopsi raporu ortaya çıktı! İl Tarım Müdürlüğü açıkladı: "Yiyeceklerde uygunsuz madde yok"
Washington-Moskova hattında gizli görüşme! 28 maddede Ukrayna
Paradan kule skandalında dava ertelendi! CHP'nin şaibeli il binası müsadere edilecek mi?
İBB iddianamesi CHP'yi sarstı! Kurultay öncesi 20 vekil "SİSTEM" temizliği istedi: İmamoğlu ve ekibi aklanamıyorsa partiden yollansın
Ronaldo’dan Beyaz Saray’da selfie! Prens Selman ile geldi: Trump övgüler yağdırdı
30 yıllık büyük aşk: Kuruluş Orhan’ın Malhun Hatun’u Bennu Yıldırımlar'ın eşi de çok ünlü!