Macaristan'dan et ithalatı iddiasına Bakan Yumaklı'dan net yanıt

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Et ve Süt Kurumunun (ESK) et ithalatına yönelik iddialara ilişkin, "Hepsini kontrol edin, bakın, öyle olmadığını göreceksiniz. Açıklamalar yapıldı. Bununla ilgili benim söyleyebileceğim bir şey yok. İddia edenler, iddialarını ispat etmekte mükelleftir." dedi.