Macaristan'dan et ithalatı iddiasına Bakan Yumaklı'dan net yanıt

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Taylan'ın Macaristan'da ortağı olduğu bir şirketten ESK'ya kırmızı et ithalatı gerçekleştirdiği iddialarına yanıt verdi. Yumaklı, "Onların hepsini kontrol edin, bakın, öyle olmadığını göreceksiniz. Açıklamalar yapıldı. Bununla ilgili benim söyleyebileceğim bir şey yok. İddia edenler, iddialarını ispat etmekte mükelleftir." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Et ve Süt Kurumunun (ESK) et ithalatına yönelik iddialara ilişkin, "Hepsini kontrol edin, bakın, öyle olmadığını göreceksiniz. Açıklamalar yapıldı. Bununla ilgili benim söyleyebileceğim bir şey yok. İddia edenler, iddialarını ispat etmekte mükelleftir." dedi.

Bakan Yumaklı, Meclis'te AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mücahid Taylan'ın, Macaristan'da ortağı olduğu bir şirketten ESK'ye kırmızı et ithal ettiği iddialarının sorulması üzerine Yumaklı, şunları kaydetti:

"Onların hepsini kontrol edin, bakın, öyle olmadığını göreceksiniz. Açıklamalar yapıldı. Bununla ilgili benim söyleyebileceğim bir şey yok. İddia edenler, iddialarını ispat etmekte mükelleftir. Bu açıklamaların dışında bizim söyleyebileceğimiz bir şey yok. Benim söyleyebileceğim bu kadar. Bunlar bakışları başka yere çekmek için yapılan işler. Onlar iddialarını ispat etsinler, tek söyleyebileceğim bu."

