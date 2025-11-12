Bahçeli'den birlik mesajı: Cumhur İttifakı devletin bekasıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. MHP lideri Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı Türk milletinin güçlü nefesi, gür sesi, parlak geleceğinin müjdesidir" dedi. Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:

"Milletimiz ne diyorsa sözümüz odur. Milletimiz neyi istiyorsa dileğimiz aynısıdır. Gerçeği bilip susanlar, gerçeği bilmeden konuşanlar kadar tehlikelidir, utanç kaynağıdır. Bir gerçek vardır ki o da Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın kaderi, milletin kaderi, devletin bekası ve istikbalidir. Bizim hakkımızda tek söz ve karar sahibi, büyük Türk milletidir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı Türk milletinin güçlü nefesi, gür sesi, parlak geleceğinin müjdesidir" dedi.