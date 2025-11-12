Azerbaycan'dan havalanan kargo uçağımız Gürcistan sınırında düştü!

Milli Savunma Bakanlığı, "Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düşmüştü" açıklamasında bulundu. Bakanlık, "Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır." dedi. Milli Savunma Bakanlığı, düşen uçakta 20 personelin olduğunu kaydetti. MSB açıklamasında, "Düşen uçağımızda, uçuş ekibiyle birlikte 20 personelimiz bulunuyordu. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında Gence'den havalanan, Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağının Gürcistan topraklarında kaza geçirmesi sonucu askerlerin hayatını kaybettiği haberinden son derece sarsıldık" ifadesine yer verdi.



ÜZÜNTÜMÜZ BÜYÜK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da kazaya ilişkin, "Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan C130 tipi askeri uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntüyle öğrendik. Enkaza ulaşma çalışmalarıyla ilgili ülke makamlarıyla koordineli biçimde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu kazadan en az badireyle çıkarız. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin ve dualarımızla inşallah onların yanında olalım.



C130 kargo uçağı, TSK'nın personel taşımada kullandığı bir uçak olarak biliniyor. 7 bin kilogram yük taşıma kapasitesine sahip olan uçağın yaklaşık 60 kişiye kadar personel taşıyabildiği belirtiliyor. TSK'ya ait 20 adet C130 askeri nakliye uçağı bulunuyor.



Azerbaycan lideri Aliyev, Başkan Erdoğan'ı arayarak,"Şehit askerlerimizin acı haberiyle derin üzüntü duyduk" dedi.