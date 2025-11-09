Kocaeli'ndeki yangında skandal ortaya çıktı! Hayatını kaybeden işçi 3 yıldır sigortasız çalıştırılıyormuş...

Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan tesiste dün sabah saat 09.00 sıralarında çıkan yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Dikan ve Hanım Gülek'in (65) hayatını kaybetti; 1'i ağır 7 kişi de yaralandı.

3 YILDIR SİGORTASIZ ÇALIŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI Olaya ilişkin soruşturma devam ederken, 3 çocuk annesi olan Şengül Yılmaz 'ın, 3 yıldır bu tesiste sigortasız olarak çalıştığı bilgisine ulaşıldı.

Dilovası'ndaki yangın faciasında acı detay: Hayatını kaybeden işçi sigortasızmış. (Fotoğraf: İHA)

Aslen Sakarya'nın Akyazı ilçesinden olduğu ancak uzun süredir Dilovası'nda ikamet ettiği öğrenilen Yılmaz'ın cenazesi, yangında hayatını kaybeden diğer kişilerle birlikte bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından defnedildi.

Yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.