Tuğba, Nisa, Cansu... Tabutta al yazma gözlerde yaş! Kocaeli'deki faciada can veren 6 kadın toprağa verildi
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Dikan (65) ve Hanım Gülek (65) gözyaşları içinde toprağa verildi. Ömrünün baharında toprağa düşen genç kızların tabutuna serilen sarı ve al yazmalar yürek dağladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat ışıkhan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş acılı aileleri teskin etti.