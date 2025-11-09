Tuğba, Nisa, Cansu... Tabutta al yazma gözlerde yaş! Kocaeli'deki faciada can veren 6 kadın toprağa verildi Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Dikan (65) ve Hanım Gülek (65) gözyaşları içinde toprağa verildi. Ömrünün baharında toprağa düşen genç kızların tabutuna serilen sarı ve al yazmalar yürek dağladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat ışıkhan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş acılı aileleri teskin etti.

Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 14:20







Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında dün saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yaralanan, 1'i ağır, 7 kişi ise sağlık personelin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Cenazeler ise otopsi işlemleri için morga götürüldü.

İŞ YERİ SAHİBİ YAKALANDI, OĞLU ARANIYOR Olayın ardından polis ekipleri, iş yerinin sahibi K.O.'yu Yalova'da gözaltına aldı. K.O.'nun yanı sıra 2 vardiya amirinin de gözaltınla alındığı öğrenildi.