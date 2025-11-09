AK Parti'den Başkan Erdoğan'ı hedef alan Katz'a sert tepki!

PODCAST CANLI YAYIN

Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'in Savunma Bakanı Yisrail Katz'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına AK Parti sert tepki gösterdi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize yönelik hadsiz ifadelerinin, hiçbir siyasi, ahlaki, diplomatik değeri yoktur." dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize yönelik hadsiz ifadelerinin, hiçbir siyasi, ahlaki, diplomatik değeri yoktur." dedi.

Sosyal medya hesabından Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'in Savunma Bakanı Yisrail Katz'ın Başakn Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımında sert tepki gösteren Ala şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası hukuk ilkelerini sistematik biçimde ihlal eden; insanların yaşam hakkını hiçe sayarak iktidarını kan ve soykırım üzerine inşa eden Netanyahu yönetiminin Savunma Bakanı'nın, Gazze'deki soykırımı uluslararası platformlarda yüksek sesle dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize yönelik hadsiz ifadelerinin, hiçbir siyasi, ahlaki, diplomatik değeri yoktur.

Gazze'de süregelen yıkım ve zulüm karşısında sorumluluğu örtbas etmeye yönelik retorik ne vicdani ne de tarihsel bir anlama sahiptir. Devlet terörünü meşru savunma kılıfında sunmaya çalışan bu zihniyetin gerçek niyeti, Filistin halkının onurlu direnişini bastırmak ve yaşanan soykırımı unutturmaktır. Ancak tarih, hiçbir halkın haklı mücadelesini susturamamıştır; Filistin halkının haklı davası da susturulamayacaktır.

Türkiye, Filistin halkının meşru hak ve taleplerine verdiği destekten taviz vermeyecek; uluslararası hukuk ve insan hakları temelinde adalet arayışını kararlılıkla sürdürecektir."

KATZ BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Türk askerinin Gazze'de görev alacak olmasından rahatsız olan Katz sosyal medyadan yalan ve iftiralarla Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Alçakça Terörsüz Türkiye sürecini dinamitlemeye çalışan Katz, "Şu gülünç tutuklama emirlerini al ve buradan defol. Onlar, Kürtlere yaptığın katliama daha uygun. İsrail güçlü ve korkmuyor. Gazze'yi sadece dürbünle görebileceksin." diyerek yapay zeka ile yapılmış bir görsel paylaştı.

Katz bu paylaşımı ile Türkiye korkusunu bir kez daha ilan etmiş oldu.

