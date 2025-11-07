New York Times’tan dikkat çeken analiz | “Vazgeçilmez Erdoğan: Batı artık güçlü liderlerle iş yapmayı tercih ediyor”

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, Başkan Tayyip Erdoğan'ın son dönemde izlediği dış politikayı mercek altına alan "Vazgeçilmez Erdoğan" başlıklı çarpıcı bir analiz yayımladı. Analizde, Erdoğan'ın uluslararası alanda kurduğu stratejik ilişkiler sayesinde hem ekonomik hem de diplomatik gücünü artırdığı, bunun da Türkiye'nin küresel dengelerdeki rolünü daha da güçlendirdiği vurgulandı. Gazete, "Erdoğan'ın ABD ziyareti, Trump'la görüşmesi siyasi olarak fazlasıyla kazançlı olmasını sağladı.

Erdoğan yalnızca Trump ile değil; Almanya Şansölyesi Merz ve İngiltere Başbakanı Starmer ile verdiği görüntülerin de Batı'nın Erdoğan ile iş yapma isteğinin kanıtı oldu. Dünya artık faydacı liderlerle iş yapmayı tercih ediyor; Erdoğan gibi güçlü adamlar, bu yeni dönemin aktörleri" diye yazdı. "Orta Doğu'da hiçbir ülke Ankara kadar geniş diplomatik manevra alanına sahip değil" diyen New York Times şu ifadeleri kullandı: Erdoğan'ın Kahire, Doha, Moskova ve Washington arasında kurduğu temas trafiği, kriz yönetiminde dengeleyici bir unsur olmasını sağladı. Rusya-Ukrayna savaşında da önemli bir güç Erdoğan'dı. Bu da Türkiye'nin stratejik değerini artırdı. Türk savunma sanayii bu süreçte Avrupa'nın güvenilir tedarikçisi haline geldi.



'ZİHİN FUKARA OLUNCA, AKIL UKALA OLUR'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin mitinginde Başsavcı Akın Gürlek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin ifadeler kullanmıştı. Beştepe'deki Kütüphane 5.0 ve İnsan Merkezli Dijital Dönüşüm Uluslararası Konferansı'na katılan Başkan Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu:

Ana muhalefet partisi genel başkanının hezeyanlarını hem kendi partisi hem de ülkemiz siyaseti adına hicap duyarak takip ettim. Konuşan, Türkiye'nin ikinci büyük partisinin genel başkanı mı, yoksa ayarları bozulmuş bir hakaret otomatı mı, belli değil. Zihin fukara olunca, akıl ukala olur; dilin de freni boşalırmış.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarih boyunca kütüphanelerin sadece bilgi depolama yerleri değil, aynı zamanda ilim ve irfan merkezleri olduğunu belirtti.