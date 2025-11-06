CHP’de dev rüşvet zinciri iddianamesi kabul edildi! | Aziz İhsan Aktaş’a 704 yıl

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" soruşturmasında aralarında CHP'li belediye başkanlarının da bulunduğu toplam 200 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. CHP'li 7 belediye başkanının da aralarında olduğu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş iddianamesi kabul edildi.

İddianamede tutuksuz yargılanan Aziz İhsan Aktaş'ın 9 farklı suçtan toplamda 704 yıla kadar hapsi talep edilirken görevlerinden uzaklaştırılan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın 415 yıla kadar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'ya 18 yıla kadar, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 9 yıla kadar hapsi istendi.