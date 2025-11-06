PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan’dan net mesaj! Türkiye kazanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi. "18 Kasım 2002'den bu yana birlikte yol yürüdüğümüz, ülkeye birlikte hizmet ettiğimiz tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diyen Erdoğan, "Türk Bayrağı, dalgalandığı bütün coğrafyalarda, tarih boyunca olduğu gibi, daha nice seneler dostlarına güven vermeyi sürdürecek, kimsenin şüphesi olmasın" ifadesini kullandı. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nu hatırlatan Erdoğan, "Meclis'teki komisyon önemli bir boşluğu doldurdu. İlgili tüm taraflar dinlenmeli. Özgüvenle süreci sonlandıracağız" diye konuştu.

3 KASIM DEVRİMİNE BAĞLI KALDIK

Her seçimde oylarını artırdıklarını söyleyen Başkan Erdoğan, "3 Kasım sonrası girdiğimiz her seçim dünyanın en temiz seçimleri olmuştur. 23 yıl boyunca biz 3 Kasım devrimine sadakatle bağlı kaldık. 23 yıldır her seçimde kazanıyorsak işte bu 3 Kasım seçim sonuçlarına olan sadakatimizin bir neticesidir. 3 Kasım seçimlerden bir seçim değildir, okun yaydan fırladığı Türkiye'nin şaha kalktığı bir sürecin başlangıcıdır" diye konuştu.

İBB'YE YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik süren yolsuzluk soruşturmasına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İBB'nin içini boşalttılar. Belediyeye işi düşen herkesi haraca bağladılar" ifadesini kullandı.


Başkan Erdoğan, "Terörsüz Türkiye, ayağındaki paslı zincirleri kıran muktedir, mutlu Türkiye'dir" dedi.

Selahattin Demirtaş kararına ilişkin de şunları söyledi: Bu ülke yargı ülkesidir. Yargı ne derse ona uyarız...


CHP'YE UYARI

Milletimiz CHP'de iplerin kimin elinde olduğunu biliyor. Böyle siyaset yapmaya devam ederse, CHP ya hararet yapacak ya dingil kıracak ya da şanzımanı dağıtacaktır.


TERÖRSÜZ TÜRKİYE


AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kırmızı çizgimiz; bu ülkenin bekasının her şart altında muhafaza ve müdafaasıdır. Terörsüz Türkiye menziline emin adımlarla yürüyoruz.


CUMHUR İTTİFAKI


Başta FETÖ'cü alçaklar olmak üzere, müfsit zihniyetin oyunlarını deşifre eden Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Çatlak arayanlar hayal kırıklığına uğramaya devam edecek.


BÜTÇE DİSİPLİNİ


Bütçemizle programımızla uyumlu şekilde, deprem hariç, harcamaları kontrol altına almayı, kamu açığını düşürmeyi, dezenflasyon sürecini desteklemeyi planlıyoruz.


GENÇLERE MESAJ


Kimse eski karanlık günlerin hayalini kurmasın, kimse eski karanlık günler geri gelir diye de kaygılanmasın. Bu gençlik Türkiye'ye, Anadolu kıtasına sahip çıkacak.

