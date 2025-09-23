İsrail basını itiraf etti: Google'dan Meta'ya OpenAI'dan WhatsApp'a teknoloji devleri vahşete ortaklığı açıklandı

Jerusalem Post gazetesi, dünyaca ünlü birçok şirketin kurucusunun yanı sıra siyaset ve medya sahnesinden bazı isimlerin de yer aldığı "50 Etkili Yahudi 2025" listesini yayımladı. İşte o isimlerden bazıları:
MİLYONLARCA DOLAR FON
San Francisco merkezli teknoloji şirketi OpenAl'ın CEO'su Sam Altman.
Meta'nın Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg.
Whatsapp'ın kurucusu Jan Koum.
ABD'li teknoloji şirketlerinden Oracle'ın kurucusu ve patronu Larry Ellion.
Dell'in kurucusu ve patronu Michael Dell.
Google'ın kurucularından Sergey Brin.
Google'ın 32 milyar dolara satın aldığı bulut güvenlik şirketi Wiz'in kurucuları.
Bulut tabanlı yazılım şirketi Salesforce'un CEO'su Marc Benioff.
UNESCO Direktörü Andre Azoulay...
ABD ELÇİSİ'NİN İSRAİL HAYRANLIĞI
ABD'nin İsrail büyükelçisi Mike Huckabee, "Arabanızın navigasyonunu seviyor musunuz? İsrail'e teşekkür edin. Cep telefonunuzu seviyor musunuz? İsrail'e teşekkür edin.
Hap şeklindeki kamerayı yutarak vücudunuzun içine baktırmak mı istiyorsunuz? İsrail'e teşekkür edin. Çeri domates ve çekirdeksiz karpuz için bile" dedi.
KATLİAM DOSTLUKLARI
Gazetenin haberinde Dell'in patronu Michael Dell ve eşinin 7 Ekim'den sonra kurdukları vakıf aracılığıyla İsrail'de ve yurtdışında 17 projeye 15 milyon dolar bağışta bulundukları belirtildi.
ABD'li teknoloji şirketlerinden Oracle'ın kurucusu ve patronu Ellion'un İsrail askerlerine yardım amacıyla kurulan "İsrail Ordusu Dostları" isim vakıf ve Gazze Şeridi sınırında yer alan Sderot kentine büyük oranda bağışlar yaptığı ifade edildi.
Jerusalem Post gazetesi listenin ikinci sırasına hakkında UCM tarafından tutuklama kararı bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu koydu.
SOYKIRIM DEVAM EDİYOR
Gazze Şehri'ndeki Şifa Hastanesi'nde çalışan Avustralyalı anestezi uzmanı Dr. Saya Aziz, şahit olduğu vahşet hakkında Al Jazeera'ye konuştu ve "Her yer kan gölü.
Her yerde et parçaları, sarkan ayak parmakları, kaslar, tendonlar. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir vahşet yoktur" dedi.
60 KİŞİ ENKAZ ALTINDA
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde hava saldırısıyla hedef aldığı bir evin enkazında 60 Filistinlinin kaldığı bildirildi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, kuzeydeki Gazze kentinin es-Samir bölgesinde tahliye uyarısı yapmadan sivillerin yaşadığı bir evi bombaladı.