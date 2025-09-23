PODCAST CANLI YAYIN

Gazze soykırımı devam ederken Yahudi iş insanları İsrail'e desteğini sürdürüyor. Jerusalem Post gazetesi, "50 Etkili Yahudi 2025" listesini yayımladı. Bu isimlere işgal ordusunun yaptıkları soykırıma desteklerinden dolayı teşekkür edildi. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırıma rağmen dünyaca ünlü Yahudi iş insanlarının İsrail'e yatırım ve desteklerinin sürdüğü açıklandı.

Giriş Tarihi:
İsrail basını itiraf etti: Google'dan Meta'ya OpenAI'dan WhatsApp'a teknoloji devleri vahşete ortaklığı açıklandı

Jerusalem Post gazetesi, dünyaca ünlü birçok şirketin kurucusunun yanı sıra siyaset ve medya sahnesinden bazı isimlerin de yer aldığı "50 Etkili Yahudi 2025" listesini yayımladı. İşte o isimlerden bazıları:

Jerusalem Post gazetesi ʺ50 Etkili Yahudiʺ listesini yayımladıJerusalem Post gazetesi ʺ50 Etkili Yahudiʺ listesini yayımladı

MİLYONLARCA DOLAR FON

San Francisco merkezli teknoloji şirketi OpenAl'ın CEO'su Sam Altman.

Meta'nın Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg.

Whatsapp'ın kurucusu Jan Koum.

ABD'li teknoloji şirketlerinden Oracle'ın kurucusu ve patronu Larry Ellion.

Dell'in kurucusu ve patronu Michael Dell.

Google'ın kurucularından Sergey Brin.

Google'ın 32 milyar dolara satın aldığı bulut güvenlik şirketi Wiz'in kurucuları.

Bulut tabanlı yazılım şirketi Salesforce'un CEO'su Marc Benioff.

UNESCO Direktörü Andre Azoulay...

ABD İsrail Büyükelçisi Mike HuckabeeABD İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee



ABD ELÇİSİ'NİN İSRAİL HAYRANLIĞI

ABD'nin İsrail büyükelçisi Mike Huckabee, "Arabanızın navigasyonunu seviyor musunuz? İsrail'e teşekkür edin. Cep telefonunuzu seviyor musunuz? İsrail'e teşekkür edin.

Hap şeklindeki kamerayı yutarak vücudunuzun içine baktırmak mı istiyorsunuz? İsrail'e teşekkür edin. Çeri domates ve çekirdeksiz karpuz için bile" dedi.


Gazze'de soykırım devam ediyorGazze'de soykırım devam ediyor


KATLİAM DOSTLUKLARI

Gazetenin haberinde Dell'in patronu Michael Dell ve eşinin 7 Ekim'den sonra kurdukları vakıf aracılığıyla İsrail'de ve yurtdışında 17 projeye 15 milyon dolar bağışta bulundukları belirtildi.

ABD'li teknoloji şirketlerinden Oracle'ın kurucusu ve patronu Ellion'un İsrail askerlerine yardım amacıyla kurulan "İsrail Ordusu Dostları" isim vakıf ve Gazze Şeridi sınırında yer alan Sderot kentine büyük oranda bağışlar yaptığı ifade edildi.

Jerusalem Post gazetesi listenin ikinci sırasına hakkında UCM tarafından tutuklama kararı bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu koydu.

Gazze'de soykırım devam ediyorGazze'de soykırım devam ediyor

SOYKIRIM DEVAM EDİYOR

Gazze Şehri'ndeki Şifa Hastanesi'nde çalışan Avustralyalı anestezi uzmanı Dr. Saya Aziz, şahit olduğu vahşet hakkında Al Jazeera'ye konuştu ve "Her yer kan gölü.

Her yerde et parçaları, sarkan ayak parmakları, kaslar, tendonlar. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir vahşet yoktur" dedi.
Gazze'de soykırım devam ediyorGazze'de soykırım devam ediyor

60 KİŞİ ENKAZ ALTINDA

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde hava saldırısıyla hedef aldığı bir evin enkazında 60 Filistinlinin kaldığı bildirildi.


Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, kuzeydeki Gazze kentinin es-Samir bölgesinde tahliye uyarısı yapmadan sivillerin yaşadığı bir evi bombaladı.

Başkan Erdoğandan Laheye hareketi öncesi Gazze çağrısı: İsrailin saldırıları durmalıBaşkan Erdoğandan Laheye hareketi öncesi Gazze çağrısı: İsrailin saldırıları durmalı

