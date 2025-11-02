Yardım masasında Türkiye imzası

Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecileri İçin Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Arasında Ankara'da UNRWA Ofisinin Kurulmasına Dair Anlaşma"nın onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.



1.5 MİLYAR LİRA BAĞIŞ

Anlaşma, İsrail'in yasakladığı UNRWA'nın Ankara'da ofis kurmasına olanak tanıyor. Anlaşma ile Türkiye, Filistinli mültecilere yardımların tedarik merkezi olacak. Kafkasya, Ortadoğu ve bölge ülkeleriyle de eşgüdüm yapılmasını sağlayacak. Türkiye, UNRWA'nın Finansmanı Çalışma Grubu'nun (WGFU) başkanlığını yürütüyor ve son yıllarda kuruluşu en fazla maddi katkı sağlayan ülkeler arasında bulunuyor. Türkiye, kuruluşa 2023 yılında 10 milyon dolar gönüllü katkı sağladı. 7 Ekim 2023'ü izleyen süreçte, BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisinin (OCHA) Acil Yardım Çağrısı kapsamında ise 1 milyon dolar ilave gönüllü katkıda bulunuldu. 2024'te gönüllü ve AFAD katkısı ile 15 milyon dolar, bu yıl ise 10 milyon dolar gönüllü katkı sunuldu. Böylece 2 yılda 36 milyon dolar (1.5 milyar TL) bağış yapıldı