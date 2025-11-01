PODCAST CANLI YAYIN

Firari Serdar Akinan’dan TÜGVA’ya kirli kumpas: Sahte delil ve montajları yeniden piyasaya sürdüler

TÜGVA’ya yönelik 2021–2022 yıllarındaki kumpas sürecinde kullanılan montaj ve sahte belgeler, yıllar sonra yeniden dolaşıma sokuldu.Yargı kararıyla sahte olduğu tescillenen bu materyalleri, firari Serdar Akinan yeniden gündeme taşıdı. TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, “Alçak iftiralara boyun eğmeyeceğiz, bu kirli kampanyanın hesabını hukuk önünde soracağız.” açıklamasıyla tepki gösterdi. Vakıf adına açıklamada bulunan Başkan İbrahim Beşinci, bu tür kirli operasyonların amacının yerli ve milli gençliğin itibarını zedelemek olduğunu belirterek, “ahlaktan yoksun saldırıların arkasında kimlerin olduğu artık gizlenemiyor.” ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Firari Serdar Akinan’dan TÜGVA’ya kirli kumpas: Sahte delil ve montajları yeniden piyasaya sürdüler

Sözde gazeteci kimliğiyle kamuoyunu manipüle etmeye çalışan firari etki ajanı Serdar Akinan yeniden sahneye çıktı. Akinan, Türkiye Gençlik Vakfı'na (TÜGVA) ait olduğunu iddia ettiği bir aracın bagajındaki silah görüntülerini ve vakfa ait olduğu öne sürülen yazışmaları paylaşarak, montaj içeriklerle yeni bir algı operasyonu başlattı. Etki ajanı Akinan, 2021–2022 yıllarında yargı kararıyla sahteliği tescillenen aynı materyalleri yıllar sonra yeniden dolaşıma sokarak, TÜGVA'yı hedef alan eski kumpası bu kez farklı bir senaryo üzerinden canlandırmaya çalıştı.

YARGI KARARIYLA SAHTE OLDUĞU KANITLANMIŞTI

TÜGVA adına açıklama yapan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, "2021–2022 yıllarında gündeme getirilen ve kesinleşen yargı kararları ile sahteliği tasdiklenen mesajlar ve görseller maksatlı şekilde yeniden dolaşıma sokulmuştur." diyerek Serdar Akinan'a tepki gösterdi.

Başkan Beşinci, mahkeme sürecinde yapılan bilirkişi incelemelerine atıfta bulunarak, "Anılan montaj içeriklerin üçüncü kişiler tarafından üretildiği tespit edilmiş ve fail aleyhine cezaya hükmedilmiştir." bilgisini paylaştı.

Başkan Beşinci, bu kez aynı içeriklerin yurtdışında firari kişiler eliyle gündeme getirildiği vurgulanarak, "Ahlaktan yoksun şekilde gerçekleştirilen bu saldırıların sebebi, yerli ve milli gençlik yetiştirilmesi için verdiğimiz mücadeledir." dedi.

KENAN KIRAN: "YÖNTEMLER DEĞİŞSE DE KAYNAK AYNI"
Gazeteci Kenan Kıran da yeniden dolaşıma sokulan FETÖ vari operasyonlara tepki gösterdi. Kıran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"O dönemde gündeme gelen paylaşımlar, iddialar ve sözde belgeler mahkeme sürecine taşındı ve bilirkişi raporlarıyla bunların montaj, ekleme ve manipülasyon yoluyla oluşturulduğunu bizzat gördük. Dosyada dijital izlerin takibi, metadata analizleri ve dosya bütünlüğü karşılaştırmaları sonucunda materyallerin orijinal olmadığı açıkça ortaya konulmuştu."

Kıran, aynı içeriklerin yıllar sonra tekrar servis edilmesini "gündem mühendisliği girişimi" olarak nitelendirdi ve "Servis edilen videoyu çeken, arşivleyen ve zamanı geldiğinde paylaşan kişi aynı kişidir." dedi.

TÜGVA Başkanı İbrahim BeşinciTÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci

"GERÇEK GAZETECİLİK DEĞİL, ALGI OPERASYONU"

Kıran, TÜGVA'nın dava süreci boyunca kapılarını gazetecilere açık tuttuğunu belirterek, "Vakfın kapısı gerçek gazetecilik yapmak isteyen herkese sonuna kadar açık. Fakat mesele gazetecilik değil, mesele algı çalışması." ifadelerini kullandı.

Söz konusu paylaşımları yeniden dolaşıma sokan Serdar Akinan'ın yurtdışında firari durumda olduğunu hatırlatan Kıran, onu "kendisine gazeteci süsü veren bir etki ajanı" olarak nitelendirdi. Kıran, bu tür kampanyaların artık toplumda karşılık bulmadığını vurguladı.

TÜGVA: "HESABINI HUKUK ÖNÜNDE SORACAĞIZ"

TÜGVA Genel Başkanı Beşinci açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal medya üzerinden vakfımıza yöneltilen ithamlar en hafif tabiriyle alçaklıktır. Çok şükür ki doğruyuz, dürüstüz ve haklıyız. Hesabını hukuk önünde soracak, hakkımızı sonuna kadar arayacak, susmayacak ve geri adım da atmayacağız."
"Vakfımız hakkında iftira ve karalama kampanyası başlatan isimlere karşı hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz. Marjinal grupların, terör suçlarından aranan kaçak kişilerin, adresi belli olmayan hesapların maşası olmayan tüm basın mensuplarımıza da kapımız her daim açıktır."

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İmamoğlu ekibinde istihbarat savaşı! Murat Ongun'un telefonuna casus yazılım yüklendi: Tüm oklar Necati Özkan'ı gösterdi
Galatasaray - Trabzonspor | CANLI
TRT World Forum’da Filistin Meselesi ve Küresel Adalet Krizi Tartışıldı
Firari Serdar Akinan’dan TÜGVA’ya kirli kumpas: Sahte delil ve montajları yeniden piyasaya sürdüler
Başkan Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar: "İstanbul'da fetret'e razı değiliz"
ABD başkan yardımcısı JD Vance fırtınası büyüyor: Erika Kirk ile evlenecekleri iddiası Amerikan medyasını salladı!
Başkan Erdoğan vatandaşlarla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde bir araya geldi!
Nun Okulları'ndan eğitime yön verecek zirve! Esra Albayrak'tan ailelere "kök" çağrısı | "Batı'yı taklit ederek Batı'nın önüne geçmek gibi bir hikayeye inanmıyoruz"
Kripto vurgunundan tutukluydu! Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu | Bakan Tunç'tan açıklama
İstanbul'da Gazze diplomasisi! Bakan Fidan'dan Hamas ile kritik temas
BAE’den Sudan’daki paramiliter RSF’ye soykırım desteği! Transfer ağı ortaya çıktı | Paralı askerler de o ülkede
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Çocuğunu "İstemiyorum" diyerek itti: İnceleme başlatıldı
Tedesco'nun ilk transferi Almanya'dan! Genç yıldız Fenerbahçe'ye doğru
CHP’de kurultay öncesi büyük kriz: Yolsuzluk dosyaları ve liste savaşı | İmamoğlu'nun ekibi şantaja başladı
Beşiktaş - Fenerbahçe maçının 11'leri netleşti! Kartal ve Kanarya'nın dev randevusu
İBB'den sonra BASKİ mi? CHP’li Ahmet Akın ihaleyi Tel-Aviv'e verdi
Yeşilçam'da yaprak dökümü! Oyuncu Engin Çağlar hayatını kaybetti
Gebze'de "çökme" endişesi! Binalar tahliye edildi... Problem zeminde mi?
Önce KAAN sonra Eurofighter Typhoon! İsrail basınında panik devam ediyor: Gökyüzünün oyun kurucusu
ABD basını Washington’ın Hamas’a teklifini yazdı! Trump’ın İsrail açıklamasının arka planı…