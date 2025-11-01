Esra Albayrak'tan ailelere çağrı: Köklerinizle temas kurun

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı ev sahipliğinde “Eğitimde Dekolonizasyon” temasıyla “Eğitimde 1 Adım Ötesi Zirvesi” düzenleniyor. NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Dr. Esra Albayrak yaptığı konuşmada, eğitimde Batı merkezli kalıpların sorgulanması gerektiğini vurgulayarak ailelere “köklerinizle temas kurun” çağrısı yaptı. Albayrak, dekolonizasyonun Batı karşıtlığı değil, insanlık tecrübesinin çoğulcu biçimde yeniden yorumlanması olduğunu belirtti. Ailelerin kendi bilgeliklerini yeniden keşfetmesi gerektiğini ifade eden Albayrak,"Üzerimize boca edilen tek merkezli bilgiyi sorgulamalı, kendi kültürel köklerimizden beslenerek özgün çözümler üretmeliyiz" ifadelerini kullandı.