Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci: Zihinsel prangaları kıralım

Yelkenci şu ifadeleri kullandı:

"Evet çok güzel bir soru. Kesinlikle. Tabii bir genel bir kabul var. Bu tartışılacak bir kabul. Her şeyi eğitimle halledebiliriz kabulü. Evet bir yere kadar doğru. Birçok şeyi eğitimle halledebiliriz ama öncesinde bilimsel paradigmalara gitmek lazım. Yani eğitimden geriye doğru gitmek lazım. Bilimi yeniden üretmemiz gerekiyor bu zincirleri kırabilmemiz için, zihinsel prangaları kırıp özgürlüğümüze kavuşabilmemiz için bilimi yeniden üretmemiz gerekiyor ve bilgiyi yeniden ele almamız gerekiyor. Bunu yapabilmemiz için de başka bir dekolonizasyon adımı gerekiyor. O da dil. Dil ve düşünce. Dil ve düşünce üzerindeki prangaları kaldırmak gerekiyor ve tamamen bizim kendi kavramlarımızla ürettiğimiz kendi kavramlarımızla düşündüğümüz ve ürettiğimiz bir düşünce biçimi bir felsefe ortaya koymamız gerekiyor. Bunları yaptığımızda tam anlamıyla eğitimde de bir özgürleşmeden söz edebiliriz."