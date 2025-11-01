Atatürk Havalimanı millet bahçesi bugün açılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ tarafından yapılan Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışını bugün gerçekleştirecek. "İstanbul'un Nefesi Milletin Bahçesi" temalı törenle yapılacak açılışın ardında vatandaşlar için 2 gün sürecek çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Çocuklar için ikramlar ve sıfır atık uygulamalarının yanı sıra çeşitli atölye etkinlikleri yapılacak. "Türkiye'nin en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı" olarak düzenlenen ve sadece yeşil alan büyüklüğü 1 milyon 215 bin metrekare alana ulaşan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde, aynı anda 165 binden fazla kişinin barınabileceği afet toplanma alanı yer alacak. Bugüne kadar Türkiye genelinde 313 millet bahçesi yapıldı