PODCAST CANLI YAYIN

Yasa Dışı Bahis ve Kumarla Mücadele Eylem Planı Resmi Gazete’de yayımlanarak devreye alındı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 'Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı (2025-2026)' ile İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Öte yandan söz konusu genelgede, yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumar faaliyetlerinin aile bütünlüğünü bozduğu, sosyal ilişkileri zayıflattığı ve kayıt dışı ekonomiyi artırarak kamu düzeni açısından ciddi tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Giriş Tarihi:
Yasa Dışı Bahis ve Kumarla Mücadele Eylem Planı Resmi Gazete’de yayımlanarak devreye alındı!

"Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı (2025-2026)" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelgede, aile bütünlüğünü bozan ve sosyal ilişkileri zayıflatan, gençler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerini hedef alan yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumar faaliyetlerinin mezkür zararlarının yanı sıra kayıt dışı ekonomiyi artırdığı ve suç gelirlerinin aklanmasına zemin hazırlayarak kamu düzeni açısından ciddi bir tehdit oluşturduğu belirtildi.

Yasa dışı bahis ve kumarla mücadele (Sosyal Medya)Yasa dışı bahis ve kumarla mücadele (Sosyal Medya)

Yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla etkin mücadelenin, kamu güvenliğinin sağlanması, toplumsal yapının korunması ile ekonomik ve sosyal refahın sürdürülebilirliği açısından hayati önem taşımakta olduğu vurgulanan genelgede, şunlar kaydedildi:

"Sanal dünyanın büyümesi, sosyal medyanın yaygınlaşması ve finansal teknolojilerin çeşitlenmesiyle yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumar faaliyetlerinin niteliği ve yayılma alanı önemli ölçüde değişmiştir. Sosyal medya, ödeme altyapıları ve kripto varlıklar gibi araçlar bu faaliyetlere erişimi kolaylaştırarak mevcut soruna sınır ötesi bir boyut kazandırmıştır. Bu durum tespit, müdahale ve izleme kapasitesinin sürekli geliştirilmesini ve yenilikçi önlemlerin alınmasını zorunlu kılmaktadır. Halihazırda çok yönlü bir biçimde yürütülmekte olan bu mücadelede sorunun teknolojik ve finansal altyapısının ulaştığı seviye ve uluslararası boyutunun bulunması nedeniyle hukuki ve idari altyapının güçlendirilmesi, teknik yetkinlik ve denetim kapasitesinin artırılması, kurumlar arası koordinasyonun geliştirilmesi, uluslararası ölçekte işbirlikleriyle sorunun kaynağında çözümüne dair tedbirler alınması ve vatandaşlarımıza yönelik koruma ve farkındalık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması elzemdir."

Bu kapsamda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumar faaliyetlerinin sanal mecralar, finansal sistem, reklam ve tanıtım kanalları ile uluslararası boyuttaki tüm aşamalarında tespiti ve engellenmesi amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde "Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı (2025-2026)" hazırlandığı belirtilen genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu Eylem Planı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından eylemlerden sorumlu ve eylemlerin gerçekleştirilmesinde işbirliği yapılacak olan kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak, Eylem Planı'nın uygulama ve izleme faaliyetleri koordine edilecektir. Bu itibarla 'Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı (2025-2026)' kapsamında tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi, Eylem Planının uygulanması ve izlenmesi sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca titizlikle ve öncelikle sağlanması hususunda gereğini rica ederim."

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP’de kurultay öncesi büyük kriz: Yolsuzluk dosyaları ve liste savaşı | İmamoğlu'nun ekibi şantaja başladı
Gebze'de aynı bölgede bir bina çökmek üzere Kocaeli Valisi Aktaş: 12 binayı mühürledik
TRT Genel Müdürü Sobacı: “Türkiye Yüzyılı’nın medya cephesinde taşıdığımız sorumluluğun farkındayız”
Gürsel Tekin Özel'e Takvim'den yanıt verdi! Casusluk soruşturması ve iddianamedeki iki CHP'li için ne dedi? "Kemal Bey'i beğenenler partiden atıldı"
Emekliye yüzde 13 zam! Yeni anket sonucu açıklandı: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Casusluk "Eko"sistemi çözülüyor! 'İstanbul Senin' soruşturmasında 4 kişi tutuklandı! Verileri Almanya ve ABD'ye sızdırdılar
Kilyos’ta gizemli mezar! MI6 ajanının “manevi annesi” sırlarla gömüldü | Musevi,Yehova, Bahai üçgeninde gizemli mezar
Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılıyor!
CHP'li Emir'in “Hüseyin Gün kaybedildi” yalanına Başsavcılık'tan açıklama: "İşlemlerin tamamlanmasıyla cezaevine geri gönderildi"
Memura yüzde 19.54 zam! Ocak zammında yeni ipucu geldi: En az 61 bin TL!
Beyaz Saray'da "altın" dönem! ABD Başkanı Donald Trump Lincoln Banyosu’nu baştan aşağı yeniledi
Başkan Erdoğan'dan İsrail'i aklayan Batı'ya sert tepki: Biz bunu yutmayız!
Futbolda yeni skandal: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı! 3700 futbolcu inceleme altında
“Meclis’te İYİ Parti'den kirli provokasyon: Kurtulmuş salonu terk etti | Ömer Çelik'ten sert tepki geldi: “Yüce Meclis’e saygısızlık kabul edilemez”
Milli yıldızdan Fenerbahçe'ye söz! Transfer için temas kuruldu
Arnavutköy'de İETT otobüsünde bıçaklı kavga: Ölü ve yaralılar var! Görüntüler ortaya çıktı
Galatasaray - Trabzonspor derbisinde sürpriz karar! 11'ler netleşti
CANLI ANLATIM | Grand Kartal yangınında mahkeme kararını açıkladı! Otel sahibi Halit Ergül'e ağırlaştırılmış müebbet hapis
"Bahisçi" hakemlerin cezası belli oldu! PFDK tek tek açıkladı: Zorbay Küçük hakkında ne karar çıktı?
İsrail’den Filistinli tutukluya istismar skandalı! İşkencecinin değil ifşa edenin peşine düştüler