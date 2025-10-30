NYT yazarlarından teröristlere büyük tepki

PODCAST CANLI YAYIN

NYT'te köşe yazısı yayımlanan "Görüş" bölümünde yazarlık yapan 300'den fazla yazar, akademisyen ve tanınmış kişi, gazetenin haber merkezinin Filistin karşıtı önyargılar da dahil 3 koşulu yerine getirmediği sürece yazı yazmayacaklarını belirtti.

ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesinde köşe yazısı yayımlanan "Görüş" bölümünde yazarlık yapan 300'den fazla yazar, akademisyen ve tanınmış kişi, gazetenin haber merkezinin Filistin karşıtı önyargılar da dâhil 3 koşulu yerine getirmediği sürece yazı yazmayacaklarını belirtti: Gazze'deki Filistinliler evlerine dönerken ve İsrail'in iki yıldır sürdürdüğü katliamlar ve açlıkla yarattığı yıkımın etkileri devam ederken, Batı olarak bizim sorumluluğumuz, suç ortağı kurumları bu suçlardan sorumlu tutmaktır. Silah üreticileri kadar medya da savaş makinesinin bir parçasıdır ve savaşı mümkün kılan ve sürdüren cezasızlık ve bağnazlığı üretir."

