İtirafçı olmuştu! Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasalarından Adem Soytekin yeniden tutuklandı... İşte sebebi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve çekirdek ekibi dahil çok sayıda isim hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

YOLSUZLUĞU EKSİK ANLATTIĞI TESPİT EDİLDİ

Ancak Soytekin'in bazı beyanlarının gerçeğe aykırı olduğu, kendisini 'örgütten' soyutlama gayreti içerisinde bulunduğu, eylemlerden ve eylemlerdeki rüşvetin teminine aracılık ettiği suçlamalarını kendisinin haberi yokmuş gibi anlattığı, kendisine suça ve eylemlere konu bazı dairelerin devredileceği söylenmesi üzerine devralmış gibi göstermeye çalıştığı, yine suç gelirlerini ve malvarlığı kaynağını gizleme çabası içerisinde bulunduğu tespit edilmesi üzerine Soytekin, 21 Ekim 2025 tarihinde tekrar tutuklandı.

SOYTEKİN NE ANLATMIŞTI?

Soruşturmada tutuklu bulunan Soytekin, 17-26 Haziran ile 2 Temmuz'da savcılığa etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade vermesinin ardından sulh ceza hakimliğince "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Soytekin, bu kapsamda verdiği ifadesinde, yolsuzluktan tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu tarafından Beylikdüzü Belediye Başkanlığı süresinde başlayan, öncelik hedef olarak İBB Başkanlığı sonrasında da Cumhurbaşkanlığı için gerekli sermayeyi toplamak amacıyla kurulan ve Beylikdüzü'nde temelleri atılıp İstanbul'un tamamına yayılan çıkar amaçlı suç örgütünün tüm yapısı hakkında bildiklerini anlatarak, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini ifade etti.

İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde yapımına başlanan Meydan Yakuplu Projesi'yle ilgili müşteki-şüpheli Muzaffer Beyaz'ın kendisini arayarak görüşmeye çağırdığını söyleyen Soytekin, Beyaz'ın ofisinde İmamoğlu'yla birlikte görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Soytekin, alt taşeron olarak işi kendisinin yaptığını aktararak, "Bu işin esas sahibi Beyaz'lar ve Ekrem İmamoğlu'dur. İnşaat süresince yapılan işleri Beyaz'ların koymuş olduğu mühendis ve İmamoğlu adına Tuncay Yılmaz (şüpheli) kontrol etmekteydi. Yapılan işlerde bunlardan onay alınmaktaydı. İş bitiminde Ekrem İmamoğlu ile Beyaz'lar arasında yaşanan ticari anlaşmazlıklar neticesinde toplamda 17 dükkan Ekrem İmamoğlu'nda kalmıştır." dedi.

"BU DAİRELER KURULTAY SÜRECİNDE DE ETKİLİ KİŞİLERE VERİLMİŞTİR"

"KİPTAŞ'tan daire verildiği" iddiasıyla ilgili Soytekin, söz konusu 75 dairenin CHP üyelerine, belediye meclis üyelerine, CHP'li belediye çalışanlarına ve KİPTAŞ çalışanlarına verildiğini öne sürdü.

Soytekin, Tuzla CHP Meclis Üyesi bir kişinin söz konusu dairelerden birini kendi üzerine aldığının tespit edildiğini, diğer kişilerinse daireleri yakınlarının üzerine aldıkları için tespit edilemediğini kaydederek, "Söz konusu liste Nezahat Kurt'ta (şüpheli) vardır. Verilen bu 75 dairede hiçbir bağımsız belediye çalışanı veya şahıs yoktur. Ekrem İmamoğlu'nun yakın ekibine dahi buradan daire verilmemiştir. Burada daire verilen şahısların birçoğu siyasi manada özgül ağırlığı olan ve etkin kişilerdir. Bu daireler kurultay sürecinde de etkili kişilere verilmiştir." diye konuştu.

İETT'ye ait 49 dönümlük inşaat alanının ihaleye çıkarılarak KİPTAŞ'a verildiğini bildiren Soytekin, bu ihalenin meclis kararı alınmadan ihaleye çıktığı gerekçesiyle İdare Mahkemesince iptal edildiğini, itiraz neticesinde üst mahkemenin İETT'nin meclis kararı olmadan kendi uhdesindeki araziyi ihaleye çıkabileceğine ilişkin bir karar verdiğini dile getirdi.

Soytekin, KİPTAŞ'tan 2024'ün sonlarına doğru Beykoz'da boğazı gören 34 dönümlük kentsel dönüşüm arsasında neler yapılabileceğine ilişkin kendisinden görüş istendiğini, bunun üzerine ön proje önerilerini sunduklarını belirtti.

Bir gün sonra şüpheli Ali Kurt'un kendisini yanına çağırdığını ve gittiğinde şüpheli Fatih Keleş'in de orada olduğunu anlatan Soytekin, "Bu arsayı (şüpheli) Murat Gülibrahimoğlu'na vermeleri gerektiğini, Gülibrahimoğlu'nun döküm işlerinden dolayı KDV ve girdi maliyetine ihtiyacı olduğundan burayı yapacağını, talimatın direkt İmamoğlu'ndan olduğunu bana ilettiler. Sonrasında oradan ayrıldım. Projeden el çektirildiğim için sonraki süreci takip etmedim." ifadelerini kullandı.