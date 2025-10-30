PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li Mustafa Gül "nüfuz ticareti" ve "dolandırıcılık"tan tutuklandı!

Antalya’da eski Kemer Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Gül, "nüfuz ticareti" ve "dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı. Kemer ilçesinde yaşayan bir işletmeci, Gül'ün kendisinden 9 bin 500 dolar istediğini iddia ederek, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuştu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'li Mustafa Gül "nüfuz ticareti" ve "dolandırıcılık"tan tutuklandı!

Antalya'da "nüfuz ticareti" ve "dolandırıcılık" suçlarından gözaltına alınan eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül tutuklandı.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mustafa Gül, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

CHP'li eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül (Takvim.com.tr)CHP'li eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül (Takvim.com.tr)

"NÜFUZ TİCARETİ" VE "DOLANDIRICILIK"TAN TUTUKLANDI

Gül, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "nüfuz ticareti" ve "dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Kemer ilçesinde yaşayan işletmeci M.N.A, eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün kendisine ulaşarak iş yeriyle ilgili dava bulunduğunu, davaya rapor düzenleyecek bilirkişiyi tanıdığını ve raporun olumlu yazılması için bilirkişiye verilmek üzere kendisinden 9 bin 500 dolar istediğini iddia ederek, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuştu.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada, M.N.A'nın seri numaraları daha önceden alınan banknotları, dün Gül'ün evinde yapılan aramada ele geçirilmiş ve eski belediye başkanı "nüfuz ticareti" ve "dolandırıcılık" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

CHPli eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül dolandırıcılıktan gözaltında! Paralar evinde ele geçirildiCHPli eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül dolandırıcılıktan gözaltında! Paralar evinde ele geçirildi

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'i resmi törenle karşıladı!
Casusluk "Eko"sistemi çözülüyor! 'İstanbul Senin' soruşturmasında ikisi daire başkanı 4 yeni gözaltı: Verileri Almanya ve ABD'ye sızdırdılar
Türk Telekom
Külliye'de ilginç anlar! Almanya Şansölyesi Friedrich Merz duracağı yeri şaşırdı
İsrail’in Google ve Amazon’la gizlice imza attı! 1.2 milyar dolarlık anlaşmada “göz kırpma mekanizması” ortaya çıktı
Galatasaray'a transferde iki yıldız! Victor Osimhen kankasını getiriyor
İdefix
TBMM'de "Terörsüz Türkiye" gündemi! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sunum yapacak
Hollanda’da seçim çıkmazı! Kim kazandı kim kaybetti? Kimse birbirini koalisyonda istemiyor
Son dakika: MSB'den haftalık rapor! Eurofighter Typhoon uçağının proje bedeli belli oldu | "Gazze Görev Gücü" ve PKK-SDG mesajı
Zorbay Küçük bahis hesabı olmadığına dair suç duyurusunda bulundu
TORBA YASAYLA EMEKLİYE YENİ HESAP: SSK BAĞ-KUR'a primde 9 kat uygulaması, maaş zammı, borçlanmada asgari ücret etkisi yolda!
CHP'de Muhittin Böcek bombası! İtirafçı mı olacak? Açıklama geldi
Eski tip ehliyet için son saatler! Tarihi kaçıran 7 bin 438 TL ödeyecek! İşte yenileme işlemleri ve gerekli belgeler
Önce Savaş Bakanlığı dedi sonra Pentagon'a talimatı verdi! Trump nükleer fitili ateşledi: Zamanlamaya dikkat
CHP'nin gölge kabinesinden MI6 çıktı! İngiliz istihbaratı planladı... İmamoğlu ve Özel şaibeli kurultay sonrası uyguladı
İtirafçı olmuştu! Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasalarından Adem Soytekin yeniden tutuklandı... İşte sebebi!
İkinci dönemde ilk kez! Trump ve Şi Güney Kore'de buluştu vergiler düştü
Başkan Erdoğan DEM Heyeti'ni Külliye'de kabul edecek! PKK'nın çekilme kararı ve atılacak adımlar masada: Komisyon İmralı'ya gidecek mi?
"Kuruluş Orhan" ilk bölümüyle geceye damga vurdu! Orhan Bey Flavius’un kardeşi Octavius’u öldürüyor