Sındırgı'daki artçı depremler sonrası ağır hasarlı bina kısmen çöktü!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle daha önce boşaltılan 2 katlı bir bina kısmen yıkıldı.

Hasarlı bina kısmen yıkıldı

ARTÇILAR SÜRÜYOR



Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya gibi Marmara ve Ege bölgelerindeki birçok ilde hissedilen depremin merkez üssü Sındırgı'da geceden bu yana artçı sarsıntılar sürüyor.