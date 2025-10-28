Bakan Kurum tek tek açıkladı: Yüzyılın Konut Projesi'nde en merak edilen 5 sorunun cevabı! Hisseli tapu, yapı belgesi, başvuru şartları...

PODCAST CANLI YAYIN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Yüzyılın Konut Projesi kapsamında vatandaşların en çok merak ettiği 5 sorunun yanıtını verdi. Yapı kullanım belgesi olanlar başvurabilir mi? Hisseli tapu sahipleri başvurabilir mi? İşte başvuru şartlarından tapu detaylarına kadar tüm merak merak edilen soruların yanıtları...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldığı programda, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği, "Yüzyılın Konut Projesi" ile ilgili vatandaşların en çok merak ettiği 5 sorunun yanıtını verdi.

Bakan Kurum tek tek açıkladı: 5 soruda Yüzyılın Konut Projesi'nin detayları!

Bakan Kurum, TRT canlı yayınınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi" diye adlandırılan 500 bin sosyal konut projesinin bugüne kadar yapılmamış bir proje olduğunu söyledi.

Konutların illere göre dağılımında nüfusun dikkate alındığını belirten Kurum, "Hangi bölgede konut, kira fiyatlarının arttığını, daha fazla arzın ihtiyaç olduğunu tespit ettik. İhtiyaca göre alanlarımızı belirledik." ifadelerini kullandı.

"Konut kiralarını, konut fiyatlarını aşağı çekeceğimiz bir proje olacak." diyen Kurum, hedeflerinin, hem deprem dönüşümü gerçekleştirmek hem de evi olmayan dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapabilmek olduğunu aktardı.

Bakan Kurum, projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturulduğunu bildirdi.

HİSSELİ TAPU SAHİPLERİ BAŞVURABİLİR Mİ?

Projeye başvuru şartlarını da değinen Kurum, şunları kaydetti:

"24 Ekim itibarıyla üzerinde tapu varsa, o vatandaşlarımız başvuramayacak. Çünkü biz, projeyi 24 Ekim itibarıyla duyurduk, 10 Kasım'da başvuruları alacağız. Arsa ile alakalı, hisseli konutu, arsası olabilir. Başvuru sahibine düşen değerin 1 milyon lirayı aşmaması gerekiyor. Ailesinden hisseli arsa kalmış olabilir, hisseleri kalmış olabilir. Hissesine düşen değer, belediyenin rayiçleri hesabı üzerinden 1 milyon lirayı aşmayacak. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf. Onların herhangi bir gayrimenkul şartı ve azami gelir şartı yok."

"ARALIKTA KURALARIMIZI ÇEKECEĞİZ, MARTIN BAŞINA KADAR KURA SÜRECİ YÜRÜYECEK"

Kurum, başvuru için hane halkı aylık net gelirinin, İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için de 127 bin lira olması gerekeceğini belirtti.

Ankara ve İstanbul'da örnek dairelerin bulunduğunu dile getiren Kurum, isteyenlerin bu daireleri görebileceğini söyledi.

Aidattan daha düşük bir taksit ödeneceğinin altını çizen Kurum, taksitlerin Anadolu'da 6 bin 750 liradan İstanbul'da ise 7 bin 313 liradan başlayacağını aktardı.

Projeye başvuruların 10 Kasım'da başlayacağını ifade eden Kurum, "19 Aralık'a kadar başvurularımızı alacağız. İhalelerimizi, yani inşa sürecini kasım itibarıyla başlatacağız. Aralıkta kuralarımızı çekeceğiz, martın başına kadar kura süreci yürüyecek. İlk konutlarımızı 2027'nin Mart ayında vatandaşımıza teslim edeceğiz." dedi.

İSTANBUL'DAKİ KİRALIK KONUTLAR İÇİN ÖZEL KONTENJAN AYRILACAK

Kira fiyatlarını aşağıya çekmek istediklerini vurgulayan Kurum, bu kapsamda sadece İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konutun inşa edileceğini bildirdi.

Bu konutların yönetimi, bakımı ve denetiminin TOKİ eliyle yürütüleceğini belirten Kurum, "Buralarda da kontenjan ayıracağız. Onları duyuracağız vatandaşımıza... Gençlerimize, memur vatandaşlarımıza, kentsel dönüşüme girmiş evini yenilemek isteyen vatandaşımıza gibi böyle kontenjanlarımız olacak. O kontenjanlara vatandaşımız başvuracak, başvuru eğer bizim konut sayımızdan fazlaysa noter huzurunda kura çekeceğiz." diye konuştu.

Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 500 mahalle konağı da inşa edileceğini de dile getirdi.

YAPI KULLANIM BELGESİ OLANLAR VE YURT DIŞINDA YAŞAYANLAR BAŞVURABİLİR Mİ?

Kurum yapı kullanım belgesi olanlar ve yurt dışında yaşayan vatandaşların projeye başvuramayacağını bildirdi.

GELİRİ OLMAYANLAR BAŞVURABİLİR Mİ?

Geliri olmayanların ise projeye başvurabileceğini söyledi.

KURADA KAZANAMAYANLAR BAŞVURU ÜCRETLERİNİ ALABİLECEK Mİ?

Kurada adı çıkmayanların başvuru ücretlerini geri alabileceğini aktaran Kurum, "Adı çıkanlar sürece devam edecek, çıkmayanların ertesi gün hesaplarına paraları iade edilecek. Mart ayına kadar süreci tamamlayacağız." dedi.

"AİDATLARA ENFLASYONUN ÜZERİNDE ARTIŞ YAPILAMAYACAK"

Deprem bölgesinde yürütülen son çalışmalara değinen Kurum, 11 ilde 3 bin 481 şantiyede 200 bin çalışanla faaliyette olduklarını söyledi.

Bugüne kadar deprem bölgesinde 304 bin 836 konutun teslim edildiğini anımsatan Kurum, "Kasım ayı içerisinde 350 bininci konutu teslim edeceğiz. Söz verdiğimiz gibi yıl sonuna kadar 453 bin hak sahibi var, hak sahibi vatandaşlarımızın konutlarının tamamını teslim ediyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Kurum, aralık ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 450 bininci konutun anahtarını Hatay'da vereceklerini belirtti.

Sığınak konusunda mevzuatı incelediklerini, yeni bir yönetmelik hazırladıklarını, standartları günün şartlarına uygun hale getirdiklerini aktaran Kurum, "Burada herhangi olağanüstü durum yüklenecek bir konu değil. Bir mevzuat güncellemesi var. Deprem toplanma alanları dediğimiz alanların altında ve millet bahçelerinin altında TOKİ eliyle sığınaklar yapacağız." dedi.

Fahiş aidat artışlarına dikkati çeken Kurum, şunları kaydetti:

"Fahiş aidat kısmında vatandaşımızdan gerçekten büyük bir serzeniş var. Onu dikkate alacak düzenlemeyi hayata geçiriyoruz. Site yönetimleri kontrol altına alınacak. Hepsi sınıflandırılacak. Tamamı Bakanlığımız denetimine girecek. Vatandaşımızdan gelen bir talep varsa biz, gidip site yönetiminin denetimi gerçekleştireceğiz. Her yıl site yönetim firmaları denetlenecek. Denetimlerde olağanüstü durum varsa gerekli cezai ve hukuki süreci yürüteceğiz. Aidatlara site yönetim şirketi enflasyonun üzerinde artış yapamayacak. TEFE, TÜFE üzerinde artış yapamayacak ve bunu da 3 ay içerisinde genel kurula götürmek zorunda."

İL İL HANGİ İLDE KAÇ KONUT YAPILACAK?
Bakan Kurum, dar gelirli vatandaşlar için 500 bin sosyal konutun satışa sunulacağı Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ildeki konut dağılım rakamlarını açıkladı.

81 İLDEKİ KONUT DAĞILIM RAKAMLARI

İl Konut Sayısı
Adana 12.292
Adıyaman 6.620
Afyonkarahisar 4.370
Ağrı 2.840
Aksaray 2.476
Amasya 2.601
Ankara 30.823
Antalya 13.213
Ardahan 619
Artvin 1.020
Aydın 7.123
Balıkesir 7.548
Bartın 1.240
Batman 3.810
Bayburt 723
Bilecik 1.419
Bingöl 2.072
Bitlis 2.363
Bolu 1.950
Burdur 2.208
Bursa 17.225
Çanakkale 3.376
Çankırı 1.753
Çorum 2.867
Denizli 6.190
Diyarbakır 12.165
Düzce 2.470
Edirne 2.530
Elazığ 3.685
Erzincan 1.760
Erzurum 4.905
Eskişehir 6.025
Gaziantep 13.890
Giresun 1.576
Gümüşhane 926
Hakkari 1.557
Hatay 12.639
Iğdır 1.200
Isparta 2.889
İstanbul 100.000
İzmir 21.020
Kahramanmaraş 8.195
Karabük 1.600
Karaman 1.550
Kars 1.730
Kastamonu 2.380
Kayseri 7.562
Kilis 1.170
Kırıkkale 1.689
Kırklareli 2.255
Kırşehir 1.633
Kocaeli 10.340
Konya 15.000
Kütahya 3.592
Malatya 9.609
Manisa 7.229
Mardin 5.357
Mersin 8.190
Muğla 6.197
Muş 2.142
Nevşehir 2.068
Niğde 2.604
Ordu 3.334
Osmaniye 2.990
Rize 2.042
Sakarya 6.633
Samsun 6.397
Siirt 1.527
Sinop 947
Sivas 3.904
Şanlıurfa 13.190
Şırnak 1.492
Tekirdağ 6.865
Tokat 3.392
Trabzon 3.734
Tunceli 775
Uşak 2.464
Van 6.803
Yalova 1.805
Yozgat 2.858
Zonguldak 1.872

A'dan Z'ye TOKİ 500 bin konut projesi! Başvuru ve teslimat süreci nasıl olacak? En çok merak edilen 30 soruya 30 cevap

