Hüseyin GÜN casusluk davasında itirafçı oldu: MI6, CIA, MOSSAD ne ararsan var

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Yöneticiliği' ve 'siyasal casusluk' suçundan gözaltına alınan Hüseyin Gün, itirafçı olmak istediğini ve kendisine herhangi bir baskı ve zorlama ile ifade vermediğini söyledi. Gün, yabancı istihbarat birimleriyle nasıl çalıştıklarının ve 2019 yılındaki İBB seçimlerinde İmamoğlu'na nasıl destek verdiklerini tüm detaylarıyla anlattı:

SEÇİMLERDE ÇALIŞTIK

2019'da Seher Alaçam'ın yönlendirmesi ile Necati Özkan'la tanıştım. 23 Mart ve 31 Mart seçimlerinde beraber çalıştık. "Piiq" isimli firmam var. Darren, Aaron ve Ed isimli ortaklarım vardı. Aaron isimli şahıs eski istihbarat servisinde çalışandı.

EN DERİN BİLGİLERE ULAŞTIK

Şirketteki tüm analiz işlemlerini teknik ekiple birlikte Aaron yapardı. "Osint (Açık Kaynak İstihbarat)" programı vardı. Necati Özkan bana "Osint'e bir bakmamı" istedi. İBB'ye ait çok sayıda kurumsal mail ve şifreler vardı. Bu belediyenin en derinlerindeki bilgiye ulaşabilme kabiliyeti veriyordu. Bunları Necati Özkan ile paylaşıyordum.

AMERİKAN İSTİHBARATIYLA GÖRÜŞTÜK

Amerika istihbarat birimlerinden bağlantılı kişilerle görüşmelerimiz oluyordu. Bu kişi benim ortağım olan Aaron'du. Aaron zaman zaman Necati Özkan'a yazışma ve analizleri iletiyordu. Necati Özkan "Mayor" olarak geçen kişi ile de iletişimdeydi. Burada kastedilen kişi Ekrem İmamoğlu'ydu.

İMAMOĞLU HABERDARDI

Necati Özkan da Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde bu bilgileri talep ediyordu. Necati ve Seher ile Saraçhane'de belediye binasında görüştük. O da bize yardımlarımız için teşekkür etti.



Yolsuzluk ve rüşvetten tutuklu İmamoğlu'nun merkezinde olduğu casusluk soruşturmasında İngiliz istihbaratı bağlantılı Hüseyin GÜN, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı. Yaklaşık 300 sayfalık ifade veren GÜN'ün savcılık ifadesi ortaya çıktı.



İMAMOĞLU'NA CASUSLUK SORGUSU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'casusluk' soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu ve kampanya danışmanı Necati Özkan ve Merdan Yanardağ İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.



Mİ6 VE CIA DESTEKLİ SEÇİM KAMPANYASI



2019 yerel seçim öncesinde Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz İstihbaratı MI6 ve CIA tarafından desteklendiği, Hüseyin Gün'ün telefonunda ele geçirilen özel mesajlaşma uygulamasından tespit edildi. Özel mesajlaşma uygulamasıyla, Özkan'a gerçek zamanlı istihbaratlar gönderilip, seçimi nasıl manipüle etmeleri gerektiği tek tek bildirildi. Necati Özkan ile birlikte İmamoğlu uygulama üzerinden izleyeceği stratejileri yönetti.



WİCKR ME PROGRAMI NEDİR?



WICKR Me, uçtanuca şifreli (E2EE) güvenli mesajlaşma uygulamasının bireysel/ ücretsiz sürümüydü.

Amazon (AWS) 2022'de duyurdu; yeni kayıtlar 31 Aralık 2022'de durdu, uygulama ise 31 Aralık 2023'te tamamen kapandı. Bireysel kullanıcılar için Me sürümü artık yok. Yerine kalan ürün: AWS Wickr (kurumlar/ekipler için) yoluna devam ediyor.