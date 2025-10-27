PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan Külliye'de İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i kabul etti | Masada Eurofighter var

İngiltere Başbakanı Starmer, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. İkili temasta stratejik Türkiye-İngiltere ilişkileri ve bölgesel gelişmeler masaya yatırılacak. Görüşmenin en önemli başlıklarından birinin, Türkiye’nin Eurofighter Typhoon savaş uçaklarını tedarik süreci olması bekleniyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan Külliye'de İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i kabul etti | Masada Eurofighter var

Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle bugün Ankara'ya geldi.

Başkan Erdoğan İngiltere Başbakanı Starmer'ı resmi törenle karşıladı.

Milli Savunma Bakanı Güler, İngiltere Başbakanı Starmer'i karşıladı. (AA)Milli Savunma Bakanı Güler, İngiltere Başbakanı Starmer'i karşıladı. (AA)

STARMER ANKARA'DA

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'yi ziyaret eden İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i karşıladı.

Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Starmer'i, Mürted Hava Meydan Komutanlığında karşıladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer Ankara'da

Milli Savunma Bakanı Güler, İngiltere Başbakanı Starmer'i karşıladı. (AA)Milli Savunma Bakanı Güler, İngiltere Başbakanı Starmer'i karşıladı. (AA)

Starmer'in beraberinde, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ve İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth de yer aldı.

Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndaki karşılama töreni sonrasında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile birlikte TUSAŞ'a geçerek yerli ve milli uçak KAAN hakkında bilgi aldı.Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndaki karşılama töreni sonrasında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile birlikte TUSAŞ'a geçerek yerli ve milli uçak KAAN hakkında bilgi aldı.

TUSAŞ'I ZİYARET EDEREK KAAN HAKKINDA BİLGİ ALDI

Türkiye'de bulunan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerini ziyaret ederek, yerli ve milli uçak KAAN hakkında bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Starmer'in, Mürted Hava Meydan Komutanlığındaki karşılama töreni sonrası Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile TUSAŞ'a geçerek, KAAN hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Paylaşımda, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healy, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth'in de bulunduğu ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

İngiltere Başbakanı Starmer, Anıtkabir'i ziyaret etti.İngiltere Başbakanı Starmer, Anıtkabir'i ziyaret etti.

ANITKABİRİ ZİYARET ETTİ

Resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Starmer, çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Ardından hatıra fotoğrafı çektiren ve Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Starmer, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Starmer, deftere şunları yazdı:

"Modern Türkiye'nin babası Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımı sunmak bir onurdur. İngiltere ve Türkiye, güçlü müttefikler ve güvenilir dostlar olarak derin ve kalıcı bağlara sahiptir. Bu bağlar, önümüzdeki yıllarda işbirliğimizi güçlendirdikçe daha da büyüyecek."

Anı defterini imzaladıktan sonra Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni gezen Starmer'e ziyareti sırasında, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İngiltere Savunma Bakanı John Healey eşlik etti.

HANGİ KONULAR MASADA?

İngiltere Başbakanı Starmer'in, Türkiye ile İngiltere arasındaki, Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımına ilişkin yürütülen görüşmeler hakkındaki son durumu Başkan Erdoğan'a aktaracağı öğrenildi.

Eurofighter Typhoon (Takvim.com.tr)Eurofighter Typhoon (Takvim.com.tr)


EUROFİGHTER TYPHOON MASADA

Türkiye, hava kuvvetlerinin modernizasyonu kapsamında yaklaşık 40 adet Eurofighter Typhoon alımı için Birleşik Krallık ile yoğun temas yürütüyor. Almanya'nın uzun süredir devam eden ihracat vetosunu kaldırmasının ardından sürecin hız kazandığı belirtiliyor.

İkili görüşmede Gazze'deki insani krizin de gündeme gelmesi öngörülüyor.

Türkiye barış masasında kilit rolde! İngiltere Başbakanı Starmerdan Gazze ateşkesi açıklaması: Erdoğan sayesinde uygulandıTürkiye barış masasında kilit rolde! İngiltere Başbakanı Starmerdan Gazze ateşkesi açıklaması: Erdoğan sayesinde uygulandı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CIA-NSA-MI6 ile İBB'yi ele geçirdiler memlekete göz diktiler! 2019 seçimlerini sakatlayan siyasal casusluk: İmamoğlu ve "2. Cambridge Analytica"
Başkan Erdoğan Külliye'de İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i kabul etti | Masada Eurofighter var
İdefix
ÖZEL | Futbolda bahis skandalı! Ligler iptal mi olacak? | Savcılık açıkladı: Soruşturma derinleştirilecek
DNR
A'dan Z'ye TOKİ 500 bin konut projesi! Başvuru ve teslimat süreci nasıl olacak? En çok merak edilen 30 soruya 30 cevap
Süper Lig kulüplerinden bahis skandalı sonrası açıklamalar peş peşe geldi!
Son dakika: İBB'de casusluk "Eko"sistemi! Soruşturmada kilit halka "İstanbul Senin" uygulaması: 15 şüpheli adliyeye sevk edildi
Meteoroloji’den İstanbul dahil 10 ile sarı kod: Fırtına, ani sel, sıcaklık düşüşü! 2'li yağış sistemi geliyor! 75 km hızla...
Emekliye yüzde 13.13 enflasyon zammı: Yeni anket FKB'den geldi! SSK BAĞKUR'lu için 6.4 puanlık refah payı masada
Siyasi casusluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan tutuklandı
WhatsApp yazışmalarını kanıt gösterdi: “Annemi öldürdüm” iddiası! Şarkıcı Güllü'nün patronundan suç duyurusu
CANLI ANLATIM | Kartalkaya yangını için hesap günü! Kime ne kadar ceza isteniyor?
Başkan Erdoğan'ın Melen vizyonu İstanbul'u susuz bırakmadı!
Spor yazarları Galatasaray-Göztepe maçını değerlendirdi
Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliğine AK Parti'li İbrahim Akın seçildi
CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde aşevi üzerinden 600 milyonluk rüşvet çarkı! Savcılık tüm belgeleri istedi
Takvim Hüseyin Gün'ün ifadesine ulaştı: Casusluk dosyasında “Mamim” hattı! İmamoğlu görüşmesi ve gizli servis trafiği deşifre oldu
Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçının 11'i netleşti! O isim geri dönüyor
Milyoner'de anlamlı soru: Geceye çocuk hakları damga vurdu! İşte dijital dünyada unutulma farkındalığı