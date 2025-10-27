Başkan Erdoğan Külliye'de İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i kabul etti | Masada Eurofighter var
İngiltere Başbakanı Starmer, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. İkili temasta stratejik Türkiye-İngiltere ilişkileri ve bölgesel gelişmeler masaya yatırılacak. Görüşmenin en önemli başlıklarından birinin, Türkiye’nin Eurofighter Typhoon savaş uçaklarını tedarik süreci olması bekleniyor.
Milli Savunma Bakanı Güler, İngiltere Başbakanı Starmer'i karşıladı. (AA)
Starmer'in beraberinde, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ve İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth de yer aldı.
Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndaki karşılama töreni sonrasında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile birlikte TUSAŞ'a geçerek yerli ve milli uçak KAAN hakkında bilgi aldı.
Türkiye'de bulunan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerini ziyaret ederek, yerli ve milli uçak KAAN hakkında bilgi aldı.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Starmer'in, Mürted Hava Meydan Komutanlığındaki karşılama töreni sonrası Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile TUSAŞ'a geçerek, KAAN hakkında bilgi aldığı belirtildi.
Paylaşımda, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healy, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth'in de bulunduğu ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.
İngiltere Başbakanı Starmer, Anıtkabir'i ziyaret etti.
ANITKABİRİ ZİYARET ETTİ
Resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Anıtkabir'i ziyaret etti.
Beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Starmer, çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.
Ardından hatıra fotoğrafı çektiren ve Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Starmer, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Starmer, deftere şunları yazdı:
"Modern Türkiye'nin babası Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımı sunmak bir onurdur. İngiltere ve Türkiye, güçlü müttefikler ve güvenilir dostlar olarak derin ve kalıcı bağlara sahiptir. Bu bağlar, önümüzdeki yıllarda işbirliğimizi güçlendirdikçe daha da büyüyecek."
Anı defterini imzaladıktan sonra Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni gezen Starmer'e ziyareti sırasında, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İngiltere Savunma Bakanı John Healey eşlik etti.
HANGİ KONULAR MASADA?
İngiltere Başbakanı Starmer'in, Türkiye ile İngiltere arasındaki, Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımına ilişkin yürütülen görüşmeler hakkındaki son durumu Başkan Erdoğan'a aktaracağı öğrenildi.
Eurofighter Typhoon (Takvim.com.tr)
EUROFİGHTER TYPHOON MASADA
Türkiye, hava kuvvetlerinin modernizasyonu kapsamında yaklaşık 40 adet Eurofighter Typhoon alımı için Birleşik Krallık ile yoğun temas yürütüyor. Almanya'nın uzun süredir devam eden ihracat vetosunu kaldırmasının ardından sürecin hız kazandığı belirtiliyor.
İkili görüşmede Gazze'deki insani krizin de gündeme gelmesi öngörülüyor.