Milli Savunma Bakanlığının (MSB) NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Starmer'in, Mürted Hava Meydan Komutanlığındaki karşılama töreni sonrası Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile TUSAŞ'a geçerek, KAAN hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Türkiye'de bulunan İngiltere Başbakanı Keir Starmer , Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerini ziyaret ederek, yerli ve milli uçak KAAN hakkında bilgi aldı.

Beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Starmer, çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Ardından hatıra fotoğrafı çektiren ve Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Starmer, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Starmer, deftere şunları yazdı:

"Modern Türkiye'nin babası Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımı sunmak bir onurdur. İngiltere ve Türkiye, güçlü müttefikler ve güvenilir dostlar olarak derin ve kalıcı bağlara sahiptir. Bu bağlar, önümüzdeki yıllarda işbirliğimizi güçlendirdikçe daha da büyüyecek."

Anı defterini imzaladıktan sonra Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni gezen Starmer'e ziyareti sırasında, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İngiltere Savunma Bakanı John Healey eşlik etti.