Terörsüz Türkiye sürecinde yeni dönem: PKK “geri çekiliyoruz” dedi | A Haber Kandil’den son görüntüleri yayınladı!

Terör örgütü PKK, 12. Kongre kararları doğrultusunda “Türkiye’deki tüm güçlerimizi geri çekiyoruz” açıklamasını yaptı. Süreçte kritik eşik aşılırken, A Haber ekibi Kandil’deki terör mağaralarını ve örgüt kontrol noktalarını görüntüledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlatılan Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir aşama geride kaldı.

11 Temmuz'da Irak'ın Süleymaniye kentinde 30 PKK'lı teröristin silahlarını yakmasıyla başlayan süreç, terör örgütünün Türkiye'den çekilme kararıyla yeni bir evreye girdi.

TÜRKİYE'DEN GERİ ÇEKİLDİLER

Bu sabah Kandil'de yapılan açıklamada, terör örgütü PKK, elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı ve 12. Kongre kararları doğrultusunda Türkiye sınırları içindeki tüm güçlerini geri çektiklerini duyurdu. Açıklamada, geri çekilen 25 örgüt üyesinin görüntüleri de paylaşıldı.

Terör örgütü PKK'nın açıklamasında,"12. Kongre kararları temelinde planladığı Türkiye sınırları içinde çatışma riski oluşturan ve olası provokasyonlara açık olan Türkiye'deki tüm güçlerimizi Medya Savunma Alanlarına geri çekme işlemini Öcalan'ın da onayı temelinde gerçekleştirmekteyiz. Medya Savunma Alanlarına ulaşan gruplardan bir kısmı şu an burada bulunmakta ve bu açıklamaya bizzat katılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

KANDİLLERİ SÖNDÜ

Terör örgütü PKK'nın çekilme duyurusunun ardından gözler Kandil'e çevrildi. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz ve kameraman Mehmet Ali Bağ, örgüte ait mağaralar ve kontrol noktalarını görüntüledi. Bölgede örgüt mensuplarının bulunmadığı görülürken, bazı kontrol noktalarında elektrik tesisatının halen aktif olduğu dikkat çekti.

