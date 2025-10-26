Terörsüz Türkiye sürecinde yeni dönem: PKK “geri çekiliyoruz” dedi | A Haber Kandil’den son görüntüleri yayınladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlatılan Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir aşama geride kaldı. 11 Temmuz'da Irak'ın Süleymaniye kentinde 30 PKK'lı teröristin silahlarını yakmasıyla başlayan süreç, terör örgütünün Türkiye'den çekilme kararıyla yeni bir evreye girdi. PKK Türkiye'den çekiliyor... Kandil dağındaki mağaralardan son görüntüler! TÜRKİYE'DEN GERİ ÇEKİLDİLER Bu sabah Kandil'de yapılan açıklamada, terör örgütü PKK, elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı ve 12. Kongre kararları doğrultusunda Türkiye sınırları içindeki tüm güçlerini geri çektiklerini duyurdu. Açıklamada, geri çekilen 25 örgüt üyesinin görüntüleri de paylaşıldı.

A Haber, ekran görüntüsü Terör örgütü PKK'nın açıklamasında,"12. Kongre kararları temelinde planladığı Türkiye sınırları içinde çatışma riski oluşturan ve olası provokasyonlara açık olan Türkiye'deki tüm güçlerimizi Medya Savunma Alanlarına geri çekme işlemini Öcalan'ın da onayı temelinde gerçekleştirmekteyiz. Medya Savunma Alanlarına ulaşan gruplardan bir kısmı şu an burada bulunmakta ve bu açıklamaya bizzat katılmaktadır" ifadeleri yer aldı.