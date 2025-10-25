PODCAST CANLI YAYIN

İhracatçıya yeni kolaylık! Reeskont kredi limitleri artıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İhracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştıracak adımları atmaya devam ediyoruz. Piyasa faizinin yaklaşık yarısı maliyetle kullandırdığımız reeskont kredi limitlerini artırıyoruz..

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelei kullandı:

"İhracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştıracak adımları atmaya devam ediyoruz.

Piyasa faizinin yaklaşık yarısı maliyetle kullandırdığımız reeskont kredi limitlerini artırıyoruz.

Reeskont kredileri günlük limitini program döneminde 300 milyon TL'den 4,5 milyar TL'ye 15 kat yükselttik.

Yabancı para reeskont toplam limiti 1 milyar dolara çıkarıldı.

Eximbank'ın sermayesi 5 kattan fazla artışla 88,4 milyar TL'ye ulaştı.

Bu sene Eximbank'ın ihracatçılarımıza nakdi ve gayrinakdi toplam 53 milyar dolar destek sağlamasını bekliyoruz.

Küresel değer zincirlerinde daha üst sıralara çıkmak için ihracatı ve katma değerli üretimi desteklemeyi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Detaylar gelecek...

