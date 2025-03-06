CHP kurultayındaki 50 milyon dolarlık şaibe yargıda! TAKVİM yazdı savcılık harekete geçti: Laleli’deki 4 dövizciden kamera kaydı istendi

Şaibe ile anılan CHP kurultayının en yakın tanığı Tolgahan Erdoğan Takvim.com.tr'nin sorularını yanıtladı







TAKVİM.COM.TR SORDU... TOLGAHAN ERDOĞAN ANLATTI



Haber Sorumlumuz Ahmet Zeren'in "Laleli'de dövizcilerin açtırıldığına, buradan dolarların araçlarla Ankara'ya taşındığına dair bir iddianız var. Ortada 50 milyon dolarlık bir şaibe var. Buna da bir belediye başkanının vesile olduğunu söylemiştiniz. Bunu biraz açar mısınız? Yani bu işin aslı astarı nedir? Nereden geliyor bu paralar?" sorusu üzerine CHP'li Erdoğan şu yanıtı vermişti;



5 Kasım gününden bahsediyorum. Parti Meclisi seçimi sabah yapılacaktı. O gün salonda sürekli bir pazarlık döndü ve o pazarlıklar neticesinde benim iddiam, döviz bürolarının pazar günü açılıp oradan ek para geldi. Yani ellerindeki paranın yetmedi ve buradan destek sağlandı. Bunu daha da büyütenler oldu. İşte Kapalıçarşı'da iki tane Süryani iş adamı, dövizci, kuyumcunun, bunları aktardığı konuşuldu.



Ben bunu 5 Kasım'da yazdım 4 tane döviz bürosunu. Laleli zaten biliyorsunuz bu işin, paranın, dövizin merkezidir. 9 Kasım'da da bu döviz bürolarından bir tanesinin Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı, Hasan Bey'in yardımcısı, Ahmet Bey'in kayınpederi olduğunu söyledim. Gerçi orada firmanın sonradan şöyle bir bilgisine ulaştık; Kayınpederi sonradan bu firmayı devretmiş ama devrettiği kişiler de bu 4 döviz bürosunun özelliği, aynı köylü hemşehri olmaları. Hepsi aynı bölgeliler.



Bugün yazdığınız, söylediğimiz bu iddia aslında çok ciddi bir iddia yani...İhbar niteliğinde bu olay. Yaklaşık kaç, 14 ay geçti. Bu 4 tane döviz bürosunun hiçbirisinden tarafıma açılmış bir dava ve tekzip gelmedi.



Ben burada bir iddiada bulunuyorum ve sizin ticari itibarınızı zedeleyebilecek düzeyde bir iddiada bulunuyorum. Ama siz buna rağmen 14 aydır hiç, bu konuyla ilgili gündeme getirmiyorsunuz.