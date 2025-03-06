SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP kurultayındaki 50 milyon dolarlık şaibe yargıda! TAKVİM yazdı savcılık harekete geçti: Laleli'deki 4 dövizciden kamera kaydı istendi

Takvim.com.tr'nin Tolgahan Erdoğan röportajında gündeme getirdiği "Laleli dövizcileri - Ankara hattındaki 50 milyon dolarlık para trafiği" ihbar sayıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturmayı derinleştirdi. Laleli'deki 4 döviz bürosundan incelenmek üzere kamera görüntüleri istendi. Öte yandan Tolgahan Erdoğan, CHP'li belediye başkanlarının Laleli - Ankara hattındaki para trafiğinden haberdar olduğunu kendisine "Bu konu artık bizim uhdemizde, sen kendini riske atma" dendiğini aktardı.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 18:04 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 18:40
CHP kurultayındaki 50 milyon dolarlık şaibe yargıda! TAKVİM yazdı savcılık harekete geçti: Laleli’deki 4 dövizciden kamera kaydı istendi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

CHP'nin şaibe iddialarıyla mahkemelik olan ve iptali için dava açılan 38. Olağan Kurultayına ilişkin soruşturma derinleşiyor.

Takvim.com.tr'nin "kurultay" konu başlıklı Tolgahan Erdoğan röportajında gündeme gelen "Laleli'deki dövizcilerden Ankara'daki kurultay alanına çanta çanta dolarlar taşındı" iddiaları üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

4 DÖVİZ BÜROSUNDAN KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İSTENDİ

Söz konusu 4 döviz bürosuna ait kamera görüntüleri istendi. Görüntülerin incelenmek üzere başsavcılığa ulaştırılacağı öğrenildi.



Mahkemelik olan CHP kurultayında 50 milyon dolarlık şaibe (Takvim.com.tr)Mahkemelik olan CHP kurultayında 50 milyon dolarlık şaibe (Takvim.com.tr)

Görüntülerin talep edildiği döviz buraları şöyle;

Taç Döviz, Karadeniz Döviz, Servet Döviz ve ATS Gold Döviz.

Şaibe ile anılan CHP kurultayının en yakın tanığı Tolgahan Erdoğan Takvim.com.tr'nin sorularını yanıtladıŞaibe ile anılan CHP kurultayının en yakın tanığı Tolgahan Erdoğan Takvim.com.tr'nin sorularını yanıtladı

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI 50 MİLYON DOLARLIK PARA TRAFİĞİNDEN HABERDAR MI?

Bilindiği üzere Takvim.com.tr röportajı ihbar sayılmış, Tolgahan Erdoğan savcılık ifadesinde CHP'li belediye başkanlarının Laleli - Ankara hattındaki para trafiğinden haberdar olduğunu ifade etmişti.

Dövizcilerden Ankara'ya taşınan meblağın 50 milyon dolar olduğuna yönelik söylentilere dikkat çeken Erdoğan, "Bu konuyu bazı belediye başkanlarına da bildirdim. Bu belediye başkanları anlattığım konuyu İçişleri Bakanına ileteceklerini söylediler. Bana da "Bu konu artık bizim uhdemizde, sen kendini riske atma" diye telkinde bulundular" demişti.

Şaibe ile anılan CHP kurultayının en yakın tanığı Tolgahan Erdoğan Takvim.com.tr'nin sorularını yanıtladıŞaibe ile anılan CHP kurultayının en yakın tanığı Tolgahan Erdoğan Takvim.com.tr'nin sorularını yanıtladı



TAKVİM.COM.TR SORDU... TOLGAHAN ERDOĞAN ANLATTI

Haber Sorumlumuz Ahmet Zeren'in "Laleli'de dövizcilerin açtırıldığına, buradan dolarların araçlarla Ankara'ya taşındığına dair bir iddianız var. Ortada 50 milyon dolarlık bir şaibe var. Buna da bir belediye başkanının vesile olduğunu söylemiştiniz. Bunu biraz açar mısınız? Yani bu işin aslı astarı nedir? Nereden geliyor bu paralar?" sorusu üzerine CHP'li Erdoğan şu yanıtı vermişti;

5 Kasım gününden bahsediyorum. Parti Meclisi seçimi sabah yapılacaktı. O gün salonda sürekli bir pazarlık döndü ve o pazarlıklar neticesinde benim iddiam, döviz bürolarının pazar günü açılıp oradan ek para geldi. Yani ellerindeki paranın yetmedi ve buradan destek sağlandı. Bunu daha da büyütenler oldu. İşte Kapalıçarşı'da iki tane Süryani iş adamı, dövizci, kuyumcunun, bunları aktardığı konuşuldu.

Ben bunu 5 Kasım'da yazdım 4 tane döviz bürosunu. Laleli zaten biliyorsunuz bu işin, paranın, dövizin merkezidir. 9 Kasım'da da bu döviz bürolarından bir tanesinin Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı, Hasan Bey'in yardımcısı, Ahmet Bey'in kayınpederi olduğunu söyledim. Gerçi orada firmanın sonradan şöyle bir bilgisine ulaştık; Kayınpederi sonradan bu firmayı devretmiş ama devrettiği kişiler de bu 4 döviz bürosunun özelliği, aynı köylü hemşehri olmaları. Hepsi aynı bölgeliler.

Bugün yazdığınız, söylediğimiz bu iddia aslında çok ciddi bir iddia yani...İhbar niteliğinde bu olay. Yaklaşık kaç, 14 ay geçti. Bu 4 tane döviz bürosunun hiçbirisinden tarafıma açılmış bir dava ve tekzip gelmedi.

Ben burada bir iddiada bulunuyorum ve sizin ticari itibarınızı zedeleyebilecek düzeyde bir iddiada bulunuyorum. Ama siz buna rağmen 14 aydır hiç, bu konuyla ilgili gündeme getirmiyorsunuz.

Şaibe ile anılan CHP kurultayının en yakın tanığı Tolgahan Erdoğan Takvim.com.tr'nin sorularını yanıtladıŞaibe ile anılan CHP kurultayının en yakın tanığı Tolgahan Erdoğan Takvim.com.tr'nin sorularını yanıtladı


"İSTANBUL'UN EN İŞLEK CADDESİNDE O GÜN NE OLDU İNCELENSİN"

Ahmet Zeren: O dönem sizin, bu para trafiğine ilişkin "MOBESE'leri incelerseniz ulaşırsınız" diye bir tweetiniz var. Elinizde bir belge var mı, bulgu var mı?

Olayı bizzat şahitlerinden, yani o bölgede bu para taşıma trafiğine, aracılık ettiğini söyleyen kişilerden öğrendim ve ben de bunu zaten özellikle İçişleri Bakanlığı'nı ve bakanlıkları etiketleyerek yazdım. Bu tarihte buraya giren Uber araçları, kontrol altına alınsın, kamera kayıtlarından incelensin bunu araştırsınlar.

Bugün Türkiye'de bir ana muhalefeti dizayn etme projesi var. Bununla ilgili de İstanbul'un en işlek caddesinde o gün ne olduğunu, muhtemelen devletin yetkilileri araştırmıştır. Bence dava sürecinde de dosyanın içerisinde vardır diye düşünüyorum.

Herkes onu konuştu o TAKVİMe konuştu! CHPli Tolgahan Erdoğandan 250 milyon dolarlık şaibe iddiası: İhale yolsuzluğundaki firma delegelere para mı dağıttı?Herkes onu konuştu o TAKVİMe konuştu! CHPli Tolgahan Erdoğandan 250 milyon dolarlık şaibe iddiası: İhale yolsuzluğundaki firma delegelere para mı dağıttı?

TAKVİM röportajı ihbar sayıldı! CHPli Tolgahan Erdoğanın ifadesine ulaştık: 50 milyon dolar olayını anlattı o CHPlilerin ismini verdiTAKVİM röportajı ihbar sayıldı! CHPli Tolgahan Erdoğanın ifadesine ulaştık: 50 milyon dolar olayını anlattı o CHPlilerin ismini verdi

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP kurultayındaki 50 milyon dolarlık şaibe yargıda! TAKVİM yazdı savcılık harekete geçti: Laleli’deki 4 dövizciden kamera kaydı istendi
Herkes onu arıyordu! Ece Gürel bulundu! Günlerce Belgrad Ormanı’nda ne yaptı? Müge Anlı inanılmaz detayları gözyaşları içinde anlattı
Türk Telekom
Gay bardan şaibeli kongreye! CHP’li Özgür Çelik ve Özkan Çelik’in LGBT mekanı gündemde: Lubunyalarla pozlar İmamoğlu ile boy boy fotolar
Rahibe çizdirdi alnında haçla Hamas’ı hedef aldı! ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan İsrail’e destek
CHP’li Beykoz Belediyesi’nde eski müdürün ifadesi ortaya çıktı! Usulsüz ihaleye dur dedi kıdemi düşürüldü
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Trump ABD’deki Ukraynalıları sınır dışı etmeye hazırlanıyor
TCMB yılın ikinci faiz kararını açıkladı! İşte piyasaların ilk tepkisi
Ece Gürel nasıl bulundu? Mucize kurtuluşu ekibin lideri anlattı: Önce bir ses duyduk
Bosnalı Sırp lider Dodik darbe hazırlığı mı yapıyor? Dışişlerinden tepki: Endişe ile takip ediyoruz
Galatasaray’da ayrılık zamanı! Ünlü teknik direktör o yıldızı istedi
Sucukta baş eti köftede sakatat kaşar peynirinde yağ! Yeni taklit ve tağşiş listesinde Alionbaşı markası da var!
Fenerbahçe’de forvet kararı! Rangers maçı 11’i netleşti
Bakan Fidan Financial Times’a konuştu! Suriye’ye askeri harekat mesajı | Trump’tan sonra Avrupa | 2017’de El Şara’ya ne dedi?
CHP’li belediyelere Kent Uzlaşısı soruşturması: 10 isme 15 yıl hapis talebi! Hangi belediyeler listede?
İmralı’nın fesih çağrısı sonrası MSB’den YPG vurgulu açıklama: Tüm gruplar silah bıraksın | PKK’nın ateşkes oyunu ve Özgür Özel’e dava
Nevzat Bahtiyar’ın avukatı ’Gözden kaçırdım’ diyerek açıkladı! Narin’in katili belli! Akrabalardan skandal açıklama: Amaçları silah çekmemiz
Yeşilçam’ın sarışın güzeli Hale Soygazi’nin son haline bakın! 74 yaşında olduğuna inanmak imkansız!
Başka Bir Gün’ün Güngör’ü meğer bir dönem Yeşilçam yıldızıyla evliymiş! Nur Sürer’in eski eşi bakın kim...