CHP kurultayındaki 50 milyon dolarlık şaibe yargıda! TAKVİM yazdı savcılık harekete geçti: Laleli’deki 4 dövizciden kamera kaydı istendi

CHP'nin şaibe iddialarıyla mahkemelik olan ve iptali için dava açılan 38. Olağan Kurultayına ilişkin soruşturma derinleşiyor.
Takvim.com.tr'nin "kurultay" konu başlıklı Tolgahan Erdoğan röportajında gündeme gelen "Laleli'deki dövizcilerden Ankara'daki kurultay alanına çanta çanta dolarlar taşındı" iddiaları üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
4 DÖVİZ BÜROSUNDAN KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İSTENDİ
Söz konusu 4 döviz bürosuna ait kamera görüntüleri istendi. Görüntülerin incelenmek üzere başsavcılığa ulaştırılacağı öğrenildi.
Mahkemelik olan CHP kurultayında 50 milyon dolarlık şaibe (Takvim.com.tr)
Görüntülerin talep edildiği döviz buraları şöyle;
Taç Döviz, Karadeniz Döviz, Servet Döviz ve ATS Gold Döviz.
Şaibe ile anılan CHP kurultayının en yakın tanığı Tolgahan Erdoğan Takvim.com.tr'nin sorularını yanıtladı
CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI 50 MİLYON DOLARLIK PARA TRAFİĞİNDEN HABERDAR MI?
Bilindiği üzere Takvim.com.tr röportajı ihbar sayılmış, Tolgahan Erdoğan savcılık ifadesinde CHP'li belediye başkanlarının Laleli - Ankara hattındaki para trafiğinden haberdar olduğunu ifade etmişti.
Dövizcilerden Ankara'ya taşınan meblağın 50 milyon dolar olduğuna yönelik söylentilere dikkat çeken Erdoğan, "Bu konuyu bazı belediye başkanlarına da bildirdim. Bu belediye başkanları anlattığım konuyu İçişleri Bakanına ileteceklerini söylediler. Bana da "Bu konu artık bizim uhdemizde, sen kendini riske atma" diye telkinde bulundular" demişti.
Şaibe ile anılan CHP kurultayının en yakın tanığı Tolgahan Erdoğan Takvim.com.tr'nin sorularını yanıtladı
TAKVİM.COM.TR SORDU... TOLGAHAN ERDOĞAN ANLATTI
Haber Sorumlumuz Ahmet Zeren'in "Laleli'de dövizcilerin açtırıldığına, buradan dolarların araçlarla Ankara'ya taşındığına dair bir iddianız var. Ortada 50 milyon dolarlık bir şaibe var. Buna da bir belediye başkanının vesile olduğunu söylemiştiniz. Bunu biraz açar mısınız? Yani bu işin aslı astarı nedir? Nereden geliyor bu paralar?" sorusu üzerine CHP'li Erdoğan şu yanıtı vermişti;
5 Kasım gününden bahsediyorum. Parti Meclisi seçimi sabah yapılacaktı. O gün salonda sürekli bir pazarlık döndü ve o pazarlıklar neticesinde benim iddiam, döviz bürolarının pazar günü açılıp oradan ek para geldi. Yani ellerindeki paranın yetmedi ve buradan destek sağlandı. Bunu daha da büyütenler oldu. İşte Kapalıçarşı'da iki tane Süryani iş adamı, dövizci, kuyumcunun, bunları aktardığı konuşuldu.
Ben bunu 5 Kasım'da yazdım 4 tane döviz bürosunu. Laleli zaten biliyorsunuz bu işin, paranın, dövizin merkezidir. 9 Kasım'da da bu döviz bürolarından bir tanesinin Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı, Hasan Bey'in yardımcısı, Ahmet Bey'in kayınpederi olduğunu söyledim. Gerçi orada firmanın sonradan şöyle bir bilgisine ulaştık; Kayınpederi sonradan bu firmayı devretmiş ama devrettiği kişiler de bu 4 döviz bürosunun özelliği, aynı köylü hemşehri olmaları. Hepsi aynı bölgeliler.
Bugün yazdığınız, söylediğimiz bu iddia aslında çok ciddi bir iddia yani...İhbar niteliğinde bu olay. Yaklaşık kaç, 14 ay geçti. Bu 4 tane döviz bürosunun hiçbirisinden tarafıma açılmış bir dava ve tekzip gelmedi.
Ben burada bir iddiada bulunuyorum ve sizin ticari itibarınızı zedeleyebilecek düzeyde bir iddiada bulunuyorum. Ama siz buna rağmen 14 aydır hiç, bu konuyla ilgili gündeme getirmiyorsunuz.