Laleli'deki döviz bürolarına yapılan operasyondan CHP'nin şaibeli kurultayı çıktı!

Laleli'deki “Suç gelirlerinin aklanması ve rüşvet” soruşturması kapsamında yapılan operasyondan CHP'nin, şaibeli 38. Olağan Kurultayı çıktı. Delegelere dağıtılan 50 milyon doların taşınmasıyla gündeme gelen 4 döviz bürosuna baskın yapıldı. Gizli deposundaki 9 çelik kasadan 4 milyar 808 milyon liralık döviz ve altın çıktı.

CHP'nin, şaibeli 38. Olağan Kurultayı'nda delegelere dağıtılan 50 milyon doların taşınmasıyla gündeme gelen 4 döviz bürosuna baskın yapıldı. Operasyonda 4 döviz bürosunun gizli deposundaki 9 çelik kasadan 4 milyar 808 milyon liralık döviz ve altın çıktı.

Laleli'de ʺposʺ operasyonu (DHA)Laleli'de ʺposʺ operasyonu (DHA)

4 DÖVİZ BÜROSUNA KARA PARA BASKINI

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda 5 Kasım Pazar günü İstanbul Laleli'de açtırılarak 50 milyon dolar taşınmasıyla gündeme gelen 4 döviz bürosuna kara para soruşturmasında Mali Polis baskın yaptı.

Laleli'de ʺposʺ operasyonu (DHA)Laleli'de ʺposʺ operasyonu (DHA)

4 MİLYAR 808 MİLYON LİRA 44 KİLO ALTIN VE 155 KİLO GÜMÜŞ ÇIKTI

Operasyonda 4 döviz bürosunun gizli deposundaki 9 çelik kasadan toplam 4 milyar 808 milyon lira değerinde 52 milyon euro, 47 milyon dolar, 44 kilogram altın ve 155 kilogram gümüş çıktı. Kara para soruşturması, İBB'nin kayıp paraları ve CHP'nin kurultayında valizlerle dağıtılan kaynağı belirsiz para soruşturmasına uzandı. Mali Polis, ofis gibi kullanılan gizli depolarda ele geçirilen "emanetçi" kasalardaki paraların kaynağını araştırıyor.

Laleli'de ʺposʺ operasyonu (DHA)Laleli'de ʺposʺ operasyonu (DHA)

DARPHANE GİBİ...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Suç gelirlerinin aklanması ve rüşvet" soruşturmasında Muharrem Dağ'a ait olduğu belirlenen bir şirket grubunun Libya ve Kuzey Afrika'dan Türkiye'ye giren parayı yurt dışına çıkardığı tespit edildi. 50 şüphelinin yakalandığı operasyonda şebekenin yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını pos cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullandıkları, 47 milyar liradan fazla işlem hacmi olduğu belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yapılan soruşturmaya, şebekenin kara parayı akladığı, yurt dışına gönderdiği İstanbul Laleli'deki adı kurultay sürecinde geçen döviz büroları da girdi. 4 döviz bürosunda bulunan 9 çelik kasaya da el konuldu.

Laleli'de ʺposʺ operasyonu (DHA)Laleli'de ʺposʺ operasyonu (DHA)

CHP'nin 5-6 Kasım 2023'te yapılan kurultayında hafta sonu açtırıldığı öne sürülen döviz bürolarındaki kasalarda, 52 milyon euro, 47 milyon dolar, 46 milyon Türk Lirası, 44 kilogram altın ve 155 kilogram gümüş bulundu. Emanete bırakıldığı düşünülen para miktarının toplam 4 milyar 808 milyon lira olduğu belirtildi. Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, Taç ve Servet isimli döviz bürolarının gizli depo olarak kullandıkları ofislerdeki para kasalarının, emanetçi kasası olduğu iddia edildi. Döviz bürolarında 5 milyar liraya yakın ele geçirilen döviz ve kıymetli madenlerin kim tarafından emanet olarak bırakıldığıyla ilgili soruşturma genişletildi. İBB'nin kayıp paraları ile kurultayda dağıtılan paraların da burada emanete bırakıldığı iddiaları üzerine soruşturma genişletildi.

Takvim.com.trde gündeme getirmişti! CHPli Tolgahan Erdoğanın ifadesi ortaya çıktı: Para kuleleri ve kurultay için açtırılan döviz büroları!Takvim.com.trde gündeme getirmişti! CHPli Tolgahan Erdoğanın ifadesi ortaya çıktı: Para kuleleri ve kurultay için açtırılan döviz büroları!


CHP'Lİ İSİM DÖVİZCİLERİ İŞARET ETMİŞTİ
Gazeteci Tolgahan Erdoğan, kurultay bittikten sonra 6 Kasım'da, 4 adet VIP UBER aracıyla, 5 Kasım Pazar günü Laleli'de açtırılan 4 tane döviz bürosundan 50 milyon dolar taşındığını söylemişti. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan CHP'li Tolgahan Erdoğan, "Bu iddiayı yalanlayacak varsa Laleli Ordu Cad. 5 Kasım tarihli MOBESE kameralarını izlemeye davet ediyorum" demişti. Taç Döviz - Ats Gold - Karadeniz Döviz - Servet Döviz'in hangi belediye başkanının talimatı ile açtırıldığını da soran Erdoğan, "Genellikle döviz büroları emanetçidir. Paralar burada dolaşıma sokulur" demişti.

Lalelide pos operasyonu! 47 milyarlık vurgun ağında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararıLalelide pos operasyonu! 47 milyarlık vurgun ağında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı

