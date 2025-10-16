Laleli'deki döviz bürolarına yapılan operasyondan CHP'nin şaibeli kurultayı çıktı!

DARPHANE GİBİ... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Suç gelirlerinin aklanması ve rüşvet" soruşturmasında Muharrem Dağ'a ait olduğu belirlenen bir şirket grubunun Libya ve Kuzey Afrika'dan Türkiye'ye giren parayı yurt dışına çıkardığı tespit edildi. 50 şüphelinin yakalandığı operasyonda şebekenin yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını pos cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullandıkları, 47 milyar liradan fazla işlem hacmi olduğu belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yapılan soruşturmaya, şebekenin kara parayı akladığı, yurt dışına gönderdiği İstanbul Laleli 'deki adı kurultay sürecinde geçen döviz büroları da girdi. 4 döviz bürosunda bulunan 9 çelik kasaya da el konuldu.

Laleli'de ʺposʺ operasyonu (DHA)

CHP'nin 5-6 Kasım 2023'te yapılan kurultayında hafta sonu açtırıldığı öne sürülen döviz bürolarındaki kasalarda, 52 milyon euro, 47 milyon dolar, 46 milyon Türk Lirası, 44 kilogram altın ve 155 kilogram gümüş bulundu. Emanete bırakıldığı düşünülen para miktarının toplam 4 milyar 808 milyon lira olduğu belirtildi. Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, Taç ve Servet isimli döviz bürolarının gizli depo olarak kullandıkları ofislerdeki para kasalarının, emanetçi kasası olduğu iddia edildi. Döviz bürolarında 5 milyar liraya yakın ele geçirilen döviz ve kıymetli madenlerin kim tarafından emanet olarak bırakıldığıyla ilgili soruşturma genişletildi. İBB'nin kayıp paraları ile kurultayda dağıtılan paraların da burada emanete bırakıldığı iddiaları üzerine soruşturma genişletildi.



CHP'Lİ İSİM DÖVİZCİLERİ İŞARET ETMİŞTİ

Gazeteci Tolgahan Erdoğan, kurultay bittikten sonra 6 Kasım'da, 4 adet VIP UBER aracıyla, 5 Kasım Pazar günü Laleli'de açtırılan 4 tane döviz bürosundan 50 milyon dolar taşındığını söylemişti. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan CHP'li Tolgahan Erdoğan, "Bu iddiayı yalanlayacak varsa Laleli Ordu Cad. 5 Kasım tarihli MOBESE kameralarını izlemeye davet ediyorum" demişti. Taç Döviz - Ats Gold - Karadeniz Döviz - Servet Döviz'in hangi belediye başkanının talimatı ile açtırıldığını da soran Erdoğan, "Genellikle döviz büroları emanetçidir. Paralar burada dolaşıma sokulur" demişti.