Ahmet Minguzzi davasında 6'ncı duruşma başladı

PODCAST CANLI YAYIN

Minguzzi davasında 6'ncı duruşma başladı!

Kamuoyunun yakından takip ettiği Mattia Ahmet Minguzzi davası kararı, bugün görülen 6. duruşmayla yeniden gündeme geldi. İstanbul'un Kadıköy ilçesinde pazarda bıçaklı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin hayatını kaybetmesine ilişkin 4 sanığın yargılandığı davada karar duruşması başladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Minguzzi davasında 6'ncı duruşma başladı!

Ömrünün baharında hayattan koparılan Ahmet Minguzzi'nin ölümüne ilişkin davanın 6'ncı duruşması başladı. Davanın son duruşması 2 Ekim'de görülmüştü.

Mattia Ahmet Minguzzi davasında 5'inci duruşmasından (Takvim.com.tr)Mattia Ahmet Minguzzi davasında 5'inci duruşmasından (Takvim.com.tr)

DAVANIN 6. CELSESİ BAŞLADI

4 sanığın yargılandığı davanın 6'ncı celsesi, Kartal'daki Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşmaya, Minguzzi'nin ailesi ve taraf avukatları katıldı. Minguzzi ailesine destek için adliyeye gelen vatandaşlar ve avukatlar mahkeme salonunun önünde "Mattia Ahmet için adalet" şeklinde slogan attı. Duruşmada karar çıkması bekleniyor.

Bir önceki duruşmada, cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıklamıştı. Mütalaada, tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. için 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24 yıl, diğer 2 sanık A.Ö. ve M.A.D. için ise 'çocuğa karşı kasten öldürme suçuna yardım' suçundan 20 yıl hapis cezası talep edilmişti.

Ahmet Minguzzi'nin öldürülme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü (Ekran görüntüsü)Ahmet Minguzzi'nin öldürülme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü (Ekran görüntüsü)

NE OLMUŞTU?

Kadıköy'de, 24 Ocak 2025 tarihinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi pazarda bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayın ardından tutuklanan B.B. ve U.B. hakkında 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istenirken, sanıklara yardım eden M.A.D. ve A.Ö. hakkında ise 'çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım' suçundan dava açılmıştı.

Ahmet Minguzzi davasında 6'ncı duruşma başladı

Mattia Ahmet Minguzzi davası 20 Hazirana ertelendi! Caniler kodeste devam... Bit pazarından yeni görüntü geldiMattia Ahmet Minguzzi davası 20 Hazirana ertelendi! Caniler kodeste devam... Bit pazarından yeni görüntü geldi

Mattia Ahmet Minguzzi davasında 5inci duruşma ertelendi!Mattia Ahmet Minguzzi davasında 5inci duruşma ertelendi!
Yasemin Minguzzi’den adalet çağrısı: Korksunlar BendenYasemin Minguzzi’den adalet çağrısı: Korksunlar Benden
Yasemin Minguzzi’den merhum Hakan Çakırın ailesini ziyaret ettiYasemin Minguzzi’den merhum Hakan Çakırın ailesini ziyaret etti

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
"Aziz İhsan Aktaş" iddianamesinde Ekrem İmamoğlu bombası! Rüşvet tezgahı nasıl kuruldu? Hangi CHP'liye kaç para verildi?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: PKK'nın tüm bileşenleri lağvolmalı! Terörsüz Türkiye uyarısı | İsrail yine soykırım peşinde | KKTC mesajı
İdefix
İBB'deki yolsuzluk soruşturması genişliyor! Koç'un Divan'ından sonra AKFEN ve ASTAŞ... Hamdi Akın ve Vedat Aşçı ifadeye çağırıldı
İsrailliler 2 yıldır akın akın yurt dışına kaçıyor: Knesset raporu ortaya çıkardı
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıktı! 3 günde Kuveyt, Katar ve Umman'a ziyaret
Türk Telekom
Louvre soygununda yeni gelişme: Vurgunu Pempe Panter çetesi mi yaptı? Çalınan mücevherler bulunabilecek mi?
Emekliye %10.16 kök zam hesabı: SSK-BAĞ-KUR'luya refah payı ve seyyanen artış masada! En düşük 18 bin 593 TL maaş...
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy canlı yayında hapse girdi! Monte Kristo Kontu'nu yanına aldı: Çakal Carlos da o hapishanede yatmıştı
Asgari ücret zammı için ilk toplantı bugün! Yüzde kaç artış yapılacak? İşte masadaki formüller
İddianameye TAKVİM ulaştı: Fondaşlara para akışı ve sahte imzalar! Örgüt lideri Aktaş İmamoğlu'nu fırsat bilip rotayı İBB'ye çevirdi
Virginia Giuffre Epstein'ın fuhuş ağını ifşa etti Kraliyet Ailesi karıştı! 18 yaşın altındaki kızlarla seks partisi, bir de "başbakandan şiddet" iddiası
Mütefekkir Sadık Albayrak'tan D&R Rize Şimal'de imza günü
Balıkesir'de seri dehşet! Mustafa Emlik'in işlediği cinayetlerin perde arkasından kız meselesi çıktı
Çanlar Domenico Tedesco için çalıyor! Fenerbahçe'de İtalyan hoca koltuğunda hiç rahat değil
Yüzyılın "Konut" hamlesine geri sayım! Projeden kimler yaralanacak, ödeme koşulları nasıl olacak?
Can Holding'e ikinci dalgada 11 şüpheli tutuklandı! Kenan Tekdağ ve mason Remzi Sanver listede: Kara paracıların "ağabeyi" yine dilini yuttu
Partinin DNA'sı bozuldu! CHP'li Berhan Şimşek'ten çarpıcı açıklamalar: İmamoğlu Holding oldu! Silivri'nin posta güvercini Özel
Türk Telekom, en yüksek 'Fiber İstasyon' oranıyla 5G çağının da öncüsü